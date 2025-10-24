Чи дійсно опалювальний сезон знову доведеться перенести: що кажуть у Раді

В Україні потрібно якнайбільше відстрочити старт опалювального сезону. На такий крок потрібно піти, щоб зберегти дефіцитні запаси газу. Проблема з блакитним паливом виникла через зменшення видобутку внаслідок російських атак та через вичерпання грошей на контракти для закупівлі газу. Позитивним моментом є те, що Норвегія напередодні виділила Україні 150 млн. доларів для цих закупівель, але повністю цю проблему не вирішить. Про це в ефірі телеканалу "Новини.Live" розповів нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

Опалювальний сезон. Фото: з відкритих джерел

Парламентарій наголосив, що Україні необхідно сьогодні економити кожен кубометр газу.

"Якщо буде така можливість, і погодні умови сприятимуть, я вважаю особисто, що ми маємо настільки, наскільки це можливо, відтягнути початок опалювального сезону та не спалюватимуть даремно сьогодні такий дефіцитний газ, який у нас сьогодні є", — зазначив політик.

За його словами, є і другий варіант – опалювальний сезон можна розпочати вчасно, але, як тільки настане потепління, постаратися зменшити споживання газу.

Нардеп також пояснив, чому "Нафтогаз" завершив закачування газу. Річ у тім, що компанія закінчила гроші на контракти, за якими закуповувався газ, хоча самі контакти ще не закінчилися.

У цьому контексті Сергій Нагорняк назвав хорошим сигналом той факт, що напередодні Норвегія виділила додаткові 150 млн дол. на закупівлю газу для України. Він повідомив, що зараз "Нафтогаз", найімовірніше, з інших джерел від партнерів додатково закуповуватиме газ і закачуватиме в українські сховища.

