logo

BTC/USD

111429

ETH/USD

4061.78

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Такого отопительного сезона еще не было: с каким призывом в Нафтогазе обратились к украинцам
commentss НОВОСТИ Все новости

Такого отопительного сезона еще не было: с каким призывом в Нафтогазе обратились к украинцам

Если сравнивать показатели потребления газа в понедельник, 13 октября, и в четверг, 16 октября, то потребление выросло более чем на 20%

16 октября 2025, 14:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Если предыдущие зимы украинцев в основном призывали экономить электроэнергию, то теперь наших соотечественников просят внимательнее относиться к потреблению еще и газа, и не перегревать дома, ведь отопительный сезон обещает быть довольно проблематичным. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе Киевского международного экономического форума сообщила зампредседателя наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Наталья Бойко.

Такого отопительного сезона еще не было: с каким призывом в Нафтогазе обратились к украинцам

Газ. Фото: из открытых источников

В "Нафтогазе" отметили, если сравнивать показатели потребления газа в понедельник, 13 октября, и в четверг, 16 октября, то потребление выросло более чем на 20%. То есть украинцы достаточно активно догреваются газом. Она подчеркнула, что энергоресурсы нужно использовать с максимальной экономичностью, и призвала украинцев надевать дома дополнительную одежду.

"Потребление растет каждый день. Мы потребляем сейчас значительно больше, чем в прошлом году в аналогичный день. И мне кажется, что нам всем надо задуматься и немного пересмотреть свои бытовые привычки и вообще то, как мы проходим, даже психологически, как потребители, этот отопительный сезон, и смириться с тем, что он будет сложным", — сказала Бойко.

Она отметила, что, если мы потребляем энергоресурсы сегодня, то, возможно мы забираем их у себя в феврале.

"Поэтому я агитирую всех экономить энергетические ресурсы — электричество, газ, тепло. И не догреваться там, где вы не нуждаетесь в этом критически", — подчеркнула заместитель председателя наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Кроме того, Наталья Бойко отметила, что после восстановления энергетической инфраструктуры следующим приоритетом будет обеспечение импорта газа. До начала октября, то есть до первой большой атаки в этом отопительном сезоне, "Нафтогаз" аккумулировал суммарно где-то 2,5 миллиарда долларов на закупку газа. Из них один миллиард – это был наш собственный ресурс, а полтора было закумулировано благодаря помощи партнерам. Это кредитное и грантовое финансирование, добавили она.

Читайте также на портале "Комментарии" - массированная атака по Украине: сколько произошло "прилетов" ночью.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости