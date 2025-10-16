Такого отопительного сезона еще не было: с каким призывом в Нафтогазе обратились к украинцам

Если предыдущие зимы украинцев в основном призывали экономить электроэнергию, то теперь наших соотечественников просят внимательнее относиться к потреблению еще и газа, и не перегревать дома, ведь отопительный сезон обещает быть довольно проблематичным. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе Киевского международного экономического форума сообщила зампредседателя наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Наталья Бойко.

Газ. Фото: из открытых источников

В "Нафтогазе" отметили, если сравнивать показатели потребления газа в понедельник, 13 октября, и в четверг, 16 октября, то потребление выросло более чем на 20%. То есть украинцы достаточно активно догреваются газом. Она подчеркнула, что энергоресурсы нужно использовать с максимальной экономичностью, и призвала украинцев надевать дома дополнительную одежду.

"Потребление растет каждый день. Мы потребляем сейчас значительно больше, чем в прошлом году в аналогичный день. И мне кажется, что нам всем надо задуматься и немного пересмотреть свои бытовые привычки и вообще то, как мы проходим, даже психологически, как потребители, этот отопительный сезон, и смириться с тем, что он будет сложным", — сказала Бойко.

Она отметила, что, если мы потребляем энергоресурсы сегодня, то, возможно мы забираем их у себя в феврале.

"Поэтому я агитирую всех экономить энергетические ресурсы — электричество, газ, тепло. И не догреваться там, где вы не нуждаетесь в этом критически", — подчеркнула заместитель председателя наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Кроме того, Наталья Бойко отметила, что после восстановления энергетической инфраструктуры следующим приоритетом будет обеспечение импорта газа. До начала октября, то есть до первой большой атаки в этом отопительном сезоне, "Нафтогаз" аккумулировал суммарно где-то 2,5 миллиарда долларов на закупку газа. Из них один миллиард – это был наш собственный ресурс, а полтора было закумулировано благодаря помощи партнерам. Это кредитное и грантовое финансирование, добавили она.

Читайте также на портале "Комментарии" - массированная атака по Украине: сколько произошло "прилетов" ночью.



