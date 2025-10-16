Такого отопительного сезона еще не было: с каким призывом в Нафтогазе обратились к украинцам

Рубрики
Если предыдущие зимы украинцев в основном призывали экономить электроэнергию, то теперь наших соотечественников просят внимательнее относиться к потреблению еще и газа, и не перегревать дома, ведь отопительный сезон обещает быть довольно проблематичным. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе Киевского международного экономического форума сообщила зампредседателя наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Наталья Бойко.
В "Нафтогазе" отметили, если сравнивать показатели потребления газа в понедельник, 13 октября, и в четверг, 16 октября, то потребление выросло более чем на 20%. То есть украинцы достаточно активно догреваются газом. Она подчеркнула, что энергоресурсы нужно использовать с максимальной экономичностью, и призвала украинцев надевать дома дополнительную одежду.
Она отметила, что, если мы потребляем энергоресурсы сегодня, то, возможно мы забираем их у себя в феврале.
Кроме того, Наталья Бойко отметила, что после восстановления энергетической инфраструктуры следующим приоритетом будет обеспечение импорта газа. До начала октября, то есть до первой большой атаки в этом отопительном сезоне, "Нафтогаз" аккумулировал суммарно где-то 2,5 миллиарда долларов на закупку газа. Из них один миллиард – это был наш собственный ресурс, а полтора было закумулировано благодаря помощи партнерам. Это кредитное и грантовое финансирование, добавили она.
