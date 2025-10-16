Такого опалювального сезону ще не було: з яким закликом у Нафтогазі звернулися до українців

Якщо попередні зими українців переважно закликали економити електроенергію, то тепер наших співвітчизників просять уважніше ставитися до споживання ще й газу, і не перегрівати будинки, адже опалювальний сезон обіцяє бути досить проблематичним. Як передає портал "Коментарі", про це під час Київського міжнародного економічного форуму повідомила заступник голови наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Наталія Бойко.

Газ. Фото: з відкритих джерел

У "Нафтогазі" зазначили, якщо порівнювати показники споживання газу у понеділок, 13 жовтня, та у четвер, 16 жовтня, то споживання зросло більш ніж на 20%. Тобто, українці досить активно догріваються газом. Вона наголосила, що енергоресурси потрібно використовувати з максимальною економічністю, і закликала українців одягати вдома додатковий одяг.

"Споживання зростає щодня. Ми споживаємо зараз значно більше, ніж минулого року в аналогічний день. І мені здається, що нам усім треба задуматися і трохи переглянути свої побутові звички і взагалі те, як ми проходимо, навіть психологічно, як споживачі, цей опалювальний сезон, і змиритися з тим, що він буде складним", — сказала Бойко.

Вона зазначила, що, якщо ми споживаємо енергоресурси сьогодні, то, можливо, ми забираємо їх у лютому.

"Тому я агітую всіх економити енергетичні ресурси — електрику, газ, тепло. І не догріватись там, де ви не потребуєте цього критично", — наголосила заступник голови наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Крім того, Наталія Бойко зауважила, що після відновлення енергетичної інфраструктури наступним пріоритетом буде забезпечення імпорту газу. До початку жовтня, тобто до першої великої атаки цього опалювального сезону, "Нафтогаз" акумулював сумарно десь 2,5 мільярда доларів на закупівлю газу. З них один мільярд – це був наш власний ресурс, а півтора закумульовано завдяки допомозі партнерам. Це кредитне та грантове фінансування, додали вона.

