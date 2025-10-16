В ночь на 16 октября (с 20:00 15 октября) противник нанес комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 357 средств воздушного нападения – 37 ракет (28 из них – "баллистика") и 320 БпЛА разных типов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных Сил Украины.

Массированная атака по Украине: сколько произошло «прилетов» ночью

В целом за атаку оккупанты применили:

- 320 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Миллерово, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, около 200 из них – "шахеды";

- 2 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Рязанской обл. — рф;

- 26 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков: ТОТ АР Крым; Курская, Воронежская обл. – РФ);

- 2 крылатых ракет Искандер-К (районы пусков: ТОТ АР Крым; Ростовская. – РФ);

- 7 управляемых авиационных ракет Х-59.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 288 воздушных целей:

– 283 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);

- 5 управляемых авиационных ракет Х-59.

Кроме того (на 10:00), 18 вражеских ракет локационно потеряны, информация уточняется.

Зафиксированы прямые попадания 14 ракет и 37 ударных БпЛА на 14 локациях и падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Основное направление удара – Полтавщина и Харьковщина.

В Воздушных Силах отмечают, что атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь с 15 на 16 октября Россия провела масштабный комбинированный ракетно-дроновый удар по разным регионам Украины. Взрывы раздались на территории Полтавской, Харьковской и других областей.