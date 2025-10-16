У ніч на 16 жовтня (з 20:00 15 жовтня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 357 засобів повітряного нападу – 37 ракет (28 із них – "балістика") та 320 БпЛА різних типів. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Повітряних Сил України.

Масована атака по Україні: скільки сталося «прильотів» вночі

Загалом за атаку окупанти застосували:

- 320 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, близько 200 із них – "шахеди";

- 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Рязанської обл. — рф;

- 26 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: ТОТ АР Крим; Курська, Воронезька обл. – рф);

- 2 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська. – рф);

- 7 керованих авіаційних ракет Х-59.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 288 повітряних цілей:

- 283 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

- 5 керованих авіаційних ракет Х-59.

Крім того (станом на 10:00), 18 ворожих ракет локаційно втрачені, інформація уточнюється.

Наразі зафіксовано прямі влучання 14 ракет та 37 ударних БпЛА на 14 локаціях та падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Основний напрямок удару – Полтавщина та Харківщина.

У Повітряних Силах наголошують, що атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в ніч з 15 на 16 жовтня Росія провела масштабний комбінований ракетно-дроновий удар по різних регіонах України. Вибухи пролунали на території Полтавської, Харківської та інших областей.