logo_ukra

BTC/USD

110957

ETH/USD

3995.62

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія завдала пекельного удару по Полтавщині: стало відомо про катастрофічні наслідки
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія завдала пекельного удару по Полтавщині: стало відомо про катастрофічні наслідки

За даними ДТЕК Нафтогаз, роботу газовидобувних об'єктів на Полтавщині припинили через атаку РФ.

16 жовтня 2025, 09:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В ніч з 15 на 16 жовтня Росія провела масштабний комбінований ракетно-дроновий удар по різних регіонах України. Вибухи пролунали на території Полтавської, Харківської та інших областей.

Росія завдала пекельного удару по Полтавщині: стало відомо про катастрофічні наслідки

Фото: 24 Канал

У Чернігові внаслідок атаки постраждало місцеве підприємство. Голова Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що жертв або постраждалих наразі не зафіксовано.

У Полтаві після вибухів над містом піднявся димовий стовп — в соцмережах вже поширюють фото з місця подій. Згідно з інформацією від ДТЕК, вночі ворог знову атакував важливі об'єкти енергетичної інфраструктури. У результаті удару робота газовидобувних підприємств у Полтавській області була припинена. 

За даними аналітичних моніторингових служб, Росія застосувала безпілотники типу "шахед", крилаті ракети і балістичну зброю. Також зафіксовано виліт винищувачів МіГ-31К із гіперзвуковими ракетами "Кинджал".

Атака почалася вночі з обстрілу "шахедами", а після 4-ї ранку – ракетними ударами. Вибухи були зафіксовані у Полтаві, Дніпрі, на Харківщині та в Чернігові. Основна мета ударів — стратегічні об'єкти енергетики в Кременчуці та Полтаві.

У мережі з’явилися відеозаписи з моментів вибухів на Полтавщині, де ракети і дрони завдали значних руйнувань. 

Як вже писали "Коментарі", у Києві в дитячій мовній школі Helen Doron стався мовний конфлікт: співробітниця навчального закладу нібито образила матерів дітей за їхні вимоги вести заняття українською мовою, назвавши їх "фашистами". Інцидент у київському центрі Helen Doron стався 9 жовтня, коли власниця франшизи звернулася до дітей російською мовою, а на зауваження батьків відповіла агресивно, назвавши їх "нацистами".




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини