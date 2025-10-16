Росія завдала пекельного удару по Полтавщині: стало відомо про катастрофічні наслідки

В ніч з 15 на 16 жовтня Росія провела масштабний комбінований ракетно-дроновий удар по різних регіонах України. Вибухи пролунали на території Полтавської, Харківської та інших областей.

Фото: 24 Канал

У Чернігові внаслідок атаки постраждало місцеве підприємство. Голова Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що жертв або постраждалих наразі не зафіксовано.

У Полтаві після вибухів над містом піднявся димовий стовп — в соцмережах вже поширюють фото з місця подій. Згідно з інформацією від ДТЕК, вночі ворог знову атакував важливі об'єкти енергетичної інфраструктури. У результаті удару робота газовидобувних підприємств у Полтавській області була припинена.

За даними аналітичних моніторингових служб, Росія застосувала безпілотники типу "шахед", крилаті ракети і балістичну зброю. Також зафіксовано виліт винищувачів МіГ-31К із гіперзвуковими ракетами "Кинджал".

Атака почалася вночі з обстрілу "шахедами", а після 4-ї ранку – ракетними ударами. Вибухи були зафіксовані у Полтаві, Дніпрі, на Харківщині та в Чернігові. Основна мета ударів — стратегічні об'єкти енергетики в Кременчуці та Полтаві.

У мережі з’явилися відеозаписи з моментів вибухів на Полтавщині, де ракети і дрони завдали значних руйнувань.

