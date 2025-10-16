Россия нанесла адский удар по Полтавщине: стало известно о катастрофических последствиях

В ночь с 15 на 16 октября Россия провела масштабный комбинированный ракетно-дроновый удар по разным регионам Украины. Взрывы раздались на территории Полтавской, Харьковской и других областей.

Фото: 24 Канал

В Чернигове в результате атаки пострадало местное предприятие. Председатель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил, что жертвы или пострадавшие пока не зафиксированы.

В Полтаве после взрывов над городом поднялся дымовой столб – в соцсетях уже распространяют фото с места событий. Согласно информации от ДТЭК, ночью враг снова атаковал важные объекты энергетической инфраструктуры. В результате удара работа газодобывающих предприятий в Полтавской области была приостановлена.

По данным аналитических мониторинговых служб, Россия применила беспилотники типа "шахед", крылатые ракеты и баллистическое оружие. Также зафиксирован вылет истребителей МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Атака началась ночью с обстрела "шахедами", а после 4 утра – ракетными ударами. Взрывы были зафиксированы в Полтаве, Днепре, Харьковщине и Чернигове. Основная цель ударов – стратегические объекты энергетики в Кременчуге и Полтаве.

В сети появились видеозаписи с моментов взрывов в Полтавской области, где ракеты и дроны нанесли значительные разрушения. С

