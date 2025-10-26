Как Путин хочет заставить Украину капитулировать: Портников объяснил план Кремля

Рубрики
Украинский журналист и политический аналитик Виталий Портников убежден, что Россия не способна полностью обесточить Украину, несмотря на регулярные атаки на энергетическую инфраструктуру, которые являются планом российского диктатора Владимира Путина принудить страну к капитуляции. Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо", комментируя последние массированные удары РФ по объектам энергосистемы.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Портников объяснил, что российский диктатор Владимир Путин после провального первого этапа войны против Украины сменил тактику и перешел к войне на истощение.
По его мнению, атаки на энергетическую систему стали частью сценария на истощение, но стратегически они не приведут к желаемому результату для Кремля. Портников подчеркнул, что ключевую роль в стабильности энергосистемы играют украинские атомные электростанции, которые обеспечивают базовую нагрузку и тяжело выводятся из строя.
По его словам, отдельные атаки РФ на эти объекты носили скорее характер энергетического шантажа, а не реальной попытки уничтожить систему.
В итоге политический обозреватель подчеркнул, что у Путина надеются, что украинцы капитулируют, однако Портников подчеркнул, что "у этого нет разумной перспективы" по отношению к Украине.
