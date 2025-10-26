Как Путин хочет заставить Украину капитулировать: Портников объяснил план Кремля

Украинский журналист и политический аналитик Виталий Портников убежден, что Россия не способна полностью обесточить Украину, несмотря на регулярные атаки на энергетическую инфраструктуру, которые являются планом российского диктатора Владимира Путина принудить страну к капитуляции. Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо", комментируя последние массированные удары РФ по объектам энергосистемы.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Портников объяснил, что российский диктатор Владимир Путин после провального первого этапа войны против Украины сменил тактику и перешел к войне на истощение.

"Вместо того, чтобы договариваться с украинскими властями после провального блицкрига, он начал войну на истощение. Он живет в этой логике и каждый новый день думает, что возможно еще один, два, три удара заставят Украину капитулировать", — отметил журналист.

По его мнению, атаки на энергетическую систему стали частью сценария на истощение, но стратегически они не приведут к желаемому результату для Кремля. Портников подчеркнул, что ключевую роль в стабильности энергосистемы играют украинские атомные электростанции, которые обеспечивают базовую нагрузку и тяжело выводятся из строя.

"Все эти российские удары, в частности, по энергетической инфраструктуре Украины, абсолютно бесперспективны. Возможен ли энергетический коллапс в Украине вследствие российских атак? Конечно, могут быть трудности, могут быть отключения электричества. Впрочем, Украина является страной атомных электростанций. И, как видите, россияне также отдают себе отчет, что по АЭС или распределительным станциям, которые находятся рядом с ними, бить не желательно", — отметил Портников.

По его словам, отдельные атаки РФ на эти объекты носили скорее характер энергетического шантажа, а не реальной попытки уничтожить систему.

В итоге политический обозреватель подчеркнул, что у Путина надеются, что украинцы капитулируют, однако Портников подчеркнул, что "у этого нет разумной перспективы" по отношению к Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, действительно ли увеличилась угроза блекаута в Украине.

Также "Комментарии" писали, что известно об атаке РФ на Киев, где горят дома, а количество жертв возросло.