Зеленський назвав головні цілі російських атак: куди б'є РФ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масштабну атаку Росії в ніч на 26 жовтня, коли по Україні було випущено понад 100 дронів. Основним напрямком ударів став Київ, де внаслідок обстрілу загинули щонайменше троє людей, ще 29 отримали поранення, серед них опинилися й діти.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

За словами президента, головною метою російських атак залишаються не військові об’єкти, а цивільна інфраструктура та житлові будинки.

"Кожен удар Росії – це спроба завдати якнайбільше шкоди звичайному життю. Цього тижня це удари по житлових будинках, по наших людях, по дітях, цивільній інфраструктурі. Це і є найголовніші мішені для росіян", — заявив Зеленський.

Президент повідомив, що лише за останній тиждень Росія здійснила близько 1200 ударів дронами-камікадзе, понад 1360 керованих авіабомб і більш ніж 50 ракетних пусків різних типів.

Зеленський закликав міжнародну спільноту посилити санкційний та економічний тиск на Росію, а також ввести додаткові обмеження проти компаній і країн, які сприяють її військовій машині.

"Під усіма цими ударами Україна продовжує активно захищатися. Безперечно, потрібні додаткові тарифні та санкційні обмеження проти Росії та всіх, хто допомагає їй триматися на плаву. Тиск обов’язково спрацює на мир", — наголосив глава держави.

