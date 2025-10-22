logo_ukra

Зеленський заявив, що погодився на компроміс Трампа щодо закінчення війни

Зеленський заявив, що компроміс Трампа про зупинку війни на лінії фронту гарний варіант, але його не підтримає Путін.

22 жовтня 2025, 14:43
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає запропонований президентом США Дональдом Трампом компроміс для завершення війни з Росією "гарним варіантом", однак сумнівається, що російський диктатор Володимир Путін погодиться на такі умови. 

Зеленський заявив, що погодився на компроміс Трампа щодо закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час спілкування зі пресою з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Осло прокоментував ідею Трампа зупинити бойові дії на поточній лінії фронту й розпочати переговори між Києвом та Москвою.

"Після нашої розмови ви бачили публічні повідомлення від Трампа, який запропонував зупинитися там, де ми є, і почати переговори. Я вважаю, це був гарний компроміс, але не впевнений, що Путін його підтримає, і я про це сказав президенту", — заявив Зеленський.

За словами Зеленського, під час перемовин з Трампом у Білому домі сторони обговорили широке коло питань, серед яких були гарантії безпеки, оборонна підтримка та подальше зміцнення єдності між Україною та США.

"Найважливіше — ми говорили про те, як захистити себе, про єдність та гарантії безпеки, зокрема, про місце США у цих гарантіях, що важливо для майбутнього України", — сказав президент.

Зеленський додав, що також обговорювали дипломатичні шляхи для тиску на Путіна, аби змусити його піти на закінчення війни в Україні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Китай відреагував на ідею Трампа, щоб почати мирні переговори щодо України, зупинивши бої на лінії фронту.

Також "Коментарі" писали, що в США пригрозили Путіну за бажання продовжувати війну проти України.



Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4050217-tramp-zaproponuvav-garnij-kompromis-ale-putin-jogo-ne-pidtrimae-zelenskij.html
