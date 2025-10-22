Зеленський заявив, що погодився на компроміс Трампа щодо закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає запропонований президентом США Дональдом Трампом компроміс для завершення війни з Росією "гарним варіантом", однак сумнівається, що російський диктатор Володимир Путін погодиться на такі умови.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час спілкування зі пресою з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Осло прокоментував ідею Трампа зупинити бойові дії на поточній лінії фронту й розпочати переговори між Києвом та Москвою.

"Після нашої розмови ви бачили публічні повідомлення від Трампа, який запропонував зупинитися там, де ми є, і почати переговори. Я вважаю, це був гарний компроміс, але не впевнений, що Путін його підтримає, і я про це сказав президенту", — заявив Зеленський.

За словами Зеленського, під час перемовин з Трампом у Білому домі сторони обговорили широке коло питань, серед яких були гарантії безпеки, оборонна підтримка та подальше зміцнення єдності між Україною та США.

"Найважливіше — ми говорили про те, як захистити себе, про єдність та гарантії безпеки, зокрема, про місце США у цих гарантіях, що важливо для майбутнього України", — сказав президент.

Зеленський додав, що також обговорювали дипломатичні шляхи для тиску на Путіна, аби змусити його піти на закінчення війни в Україні.

