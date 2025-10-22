Зеленський заявив, що погодився на компроміс Трампа щодо закінчення війни

Рубрики
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає запропонований президентом США Дональдом Трампом компроміс для завершення війни з Росією "гарним варіантом", однак сумнівається, що російський диктатор Володимир Путін погодиться на такі умови.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський під час спілкування зі пресою з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Осло прокоментував ідею Трампа зупинити бойові дії на поточній лінії фронту й розпочати переговори між Києвом та Москвою.
За словами Зеленського, під час перемовин з Трампом у Білому домі сторони обговорили широке коло питань, серед яких були гарантії безпеки, оборонна підтримка та подальше зміцнення єдності між Україною та США.
Зеленський додав, що також обговорювали дипломатичні шляхи для тиску на Путіна, аби змусити його піти на закінчення війни в Україні.
