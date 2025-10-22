Зеленский заявил, что согласился на компромисс Трампа по окончании войны

Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает предложенный президентом США Дональдом Трампом компромисс для завершения войны с Россией "хорошим вариантом", однако сомневается, что российский диктатор Владимир Путин согласится на такие условия.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский во время общения с прессой с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Осло прокомментировал идею Трампа остановить боевые действия на текущей линии фронта и начать переговоры между Киевом и Москвой.
По словам Зеленского, во время переговоров с Трампом в Белом доме стороны обсудили широкий круг вопросов, среди которых гарантии безопасности, оборонная поддержка и дальнейшее укрепление единства между Украиной и США.
Зеленский добавил, что также обсуждали дипломатические пути давления на Путина, чтобы заставить его пойти на окончание войны в Украине.
