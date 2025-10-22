Зеленский заявил, что согласился на компромисс Трампа по окончании войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает предложенный президентом США Дональдом Трампом компромисс для завершения войны с Россией "хорошим вариантом", однако сомневается, что российский диктатор Владимир Путин согласится на такие условия.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время общения с прессой с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Осло прокомментировал идею Трампа остановить боевые действия на текущей линии фронта и начать переговоры между Киевом и Москвой.

"После нашего разговора вы видели публичные сообщения от Трампа, предложившего остановиться там, где мы есть, и начать переговоры. Я считаю, это был хороший компромисс, но не уверен, что Путин его поддержит, и я об этом сказал президенту", — заявил Зеленский.

По словам Зеленского, во время переговоров с Трампом в Белом доме стороны обсудили широкий круг вопросов, среди которых гарантии безопасности, оборонная поддержка и дальнейшее укрепление единства между Украиной и США.

"Самое важное — мы говорили о том, как защитить себя, о единстве и гарантиях безопасности, в частности, о месте США в этих гарантиях, что важно для будущего Украины", — сказал президент.

Зеленский добавил, что также обсуждали дипломатические пути давления на Путина, чтобы заставить его пойти на окончание войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на идею Трампа, чтобы начать мирные переговоры по Украине, остановив бои на линии фронта.

Также "Комментарии" писали, что в США пригрозили Путину за желание продолжать войну против Украины.