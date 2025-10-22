logo

Зеленский заявил, что согласился на компромисс Трампа по окончании войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский заявил, что согласился на компромисс Трампа по окончании войны

Зеленский заявил, что компромисс Трампа об остановке войны на линии фронта – хороший вариант, но его не поддержит Путин.

22 октября 2025, 14:43
Slava Kot
Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает предложенный президентом США Дональдом Трампом компромисс для завершения войны с Россией "хорошим вариантом", однако сомневается, что российский диктатор Владимир Путин согласится на такие условия.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время общения с прессой с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Осло прокомментировал идею Трампа остановить боевые действия на текущей линии фронта и начать переговоры между Киевом и Москвой.

"После нашего разговора вы видели публичные сообщения от Трампа, предложившего остановиться там, где мы есть, и начать переговоры. Я считаю, это был хороший компромисс, но не уверен, что Путин его поддержит, и я об этом сказал президенту", — заявил Зеленский.

По словам Зеленского, во время переговоров с Трампом в Белом доме стороны обсудили широкий круг вопросов, среди которых гарантии безопасности, оборонная поддержка и дальнейшее укрепление единства между Украиной и США.

"Самое важное — мы говорили о том, как защитить себя, о единстве и гарантиях безопасности, в частности, о месте США в этих гарантиях, что важно для будущего Украины", — сказал президент.

Зеленский добавил, что также обсуждали дипломатические пути давления на Путина, чтобы заставить его пойти на окончание войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на идею Трампа, чтобы начать мирные переговоры по Украине, остановив бои на линии фронта.

Также "Комментарии" писали, что в США пригрозили Путину за желание продолжать войну против Украины.



Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4050217-tramp-zaproponuvav-garnij-kompromis-ale-putin-jogo-ne-pidtrimae-zelenskij.html
