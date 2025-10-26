logo

commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский назвал главные цели российских атак: куда бьет РФ

Президент Зеленский заявил, что Россия целенаправленно атакует гражданские объекты в Украине.

26 октября 2025, 09:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал масштабную атаку России в ночь на 26 октября, когда по Украине было выпущено более 100 дронов. Основным направлением ударов стал Киев, где в результате обстрела погибли по меньшей мере три человека, еще 29 получили ранения, среди них оказались и дети.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По словам президента, главной целью российских атак остаются не военные объекты, а гражданская инфраструктура и жилые дома.

"Каждый удар России – это попытка нанести больше вреда обычной жизни. На этой неделе это удары по жилым домам, по нашим людям, по детям, гражданской инфраструктуре. Это и есть самые главные мишени для россиян", — заявил Зеленский.

Президент сообщил, что только за последнюю неделю Россия совершила около 1200 ударов дронами-камикадзе, более 1360 управляемых авиабомб и более 50 ракетных пусков разных типов.

Зеленский призвал международное сообщество усилить санкционное и экономическое давление на Россию, а также ввести дополнительные ограничения против компаний и стран, способствующих ее военной машине.

"Под всеми этими ударами Украина продолжает активно защищаться. Безусловно, нужны дополнительные тарифные и санкционные ограничения против России и всех, кто помогает ей держаться на плаву. Давление обязательно сработает на мир", — подчеркнул глава государства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о Зеленском, который согласился на компромисс Трампа для окончания войны.

Также "Комментарии" писали, как Путин хочет заставить Украину капитулировать. Политический обозреватель Виталий Портников объяснил план Кремля.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16622
