Россияне захватили новые украинские территории: фронт трещит в двух областях
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне захватили новые украинские территории: фронт трещит в двух областях

DeepState зафиксировал, что россияне продвинулись на Днепропетровщине и Харьковщине

27 октября 2025, 14:52
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские захватнические войска оккупировали новые украинские территории в районе трех населенных пунктов в Днепропетровской и Харьковской областях. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете DeepState.

Россияне захватили новые украинские территории: фронт трещит в двух областях

Наступление России. Фото: DeepState

По данным мониторингового проекта, противник продвинулся вблизи Одрадного на Харьковщине, а также Вишневого и Злагоды (ранее – Першотравневое) на Днепропетровщине.

Также DeepState уточнил ситуацию в Никаноровке, что в Донецкой области. Согласно карте, сейчас село находится в полуокружении россиян.

При этом стоит отметить, что в интервью "Axios" президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявления о том, что Россия прорывает фронт и продвигается на передовой. Он заявил, что ясно дал понять Трампу, что эти заявления ложны, и что американская разведка также показала, что "на поле боя сейчас никто не побеждает". Так, по данным украинской разведки, Путин в частном порядке хвастался союзникам, что Россия оккупирует весь Донбасс к 15 октября, но этого так и не произошло. 

"Россия не может этого сделать. У неё недостаточно людей. Ее сильные батальоны уничтожены. Сегодня на поле боя мы остаёмся практически на том же месте, на котором находились последние 2-3 месяца", — акцентировал Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска всё чаще используют просачивания между украинскими позициями для ложных заявлений о наступлении и успехах. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.




Источник: https://t.me/DeepStateUA/22666
