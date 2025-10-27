Действительно ли Покровск вот-вот падет: что говорят в США

Российские захватнические войска всё чаще используют просачивания между украинскими позициями для ложных заявлений о наступлении и успехах. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что Кремль эксплуатирует использует миссии по проникновению и отсутствие смежных линий фронта в некоторых тактических районах, а также обусловленное этим рассредоточение сил, чтобы делать преувеличенные заявления об успехах в местах ведения боевых действий.

В частности, 26 октября Генштаб Украины признал, что ситуация в районе Покровска и Мирнограда остаётся сложной, и что российские силы значительно активизировали свои наступательные усилия. При этом Генштаб заявил, что в Покровске действуют около 200 российских военнослужащих, однако украинские контрдиверсионные операции не позволяют российским войскам продвинуться вглубь города и закрепиться там.

"ISW продолжает оценивать, что российские войска добиваются успехов в районе Покровска и Мирнограда и в них, которые имеют тактическое значение, но, вероятно, не предвещают неминуемого краха украинской обороны в этом районе", — подчеркивают аналитики.

Кроме того, Кремль также представляет захват небольших населённых пунктов, не имеющих оперативного значения, как крупные успехи в информационном воздействии.

"Площадь Дроновки составляет менее шести квадратных километров, а Плещеевки – менее четырёх квадратных километров. В обоих случаях до войны там проживало около 600 человек", — обращают внимнаие аналитики.

При этом во время последнего отчета Путину начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов Герасимов начал свой доклад с заявления о том, что российские войска продолжают выполнять задачи по захвату Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

При этом в ISW обращают внимание, что заявление Герасимова повторяет давнее требование Путина о том, чтобы Украина передала России все четыре незаконно аннексированных региона, одновременно подрывая недавние предложения РФ обменять территории на юге Украины на полный контроль над Донецкой областью.

