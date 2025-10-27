Чи дійсно Покровськ ось-ось впаде: що кажуть у США

Російські загарбницькі війська все частіше використовують просочування між українськими позиціями для хибних заяв про настання та успіхи. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Американські аналітики відзначають, що Кремль експлуатує використовує місії щодо проникнення та відсутність суміжних ліній фронту в деяких тактичних районах, а також обумовлене цим розосередження сил, щоб робити перебільшені заяви про успіхи у місцях ведення бойових дій.

Зокрема, 26 жовтня Генштаб України визнав, що ситуація в районі Покровська та Мирнограда залишається складною і що російські сили значно активізували свої наступальні зусилля. Генштаб заявив, що в Покровську діють близько 200 російських військовослужбовців, проте українські контрдиверсійні операції не дозволяють російським військам просунутися вглиб міста і закріпитися там.

"ISW продовжує оцінювати, що російські війська досягають успіхів у районі Покровська та Мирнограда і в них, які мають тактичне значення, але, ймовірно, не віщують неминучого краху української оборони в цьому районі", — наголошують аналітики.

Крім того, Кремль також представляє захоплення невеликих населених пунктів, що не мають оперативного значення як великі успіхи в інформаційному впливі.

"Площа Дронівки становить менше ніж шість квадратних кілометрів, а Плещіївки — менше ніж чотири квадратні кілометри. В обох населених пунктах до війни проживало близько 600 осіб", — зазначають аналітики.

При цьому під час останнього звіту Путіну начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов Герасимов розпочав свою доповідь із заяви про те, що російські війська продовжують виконувати завдання із захоплення Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

При цьому в ISW звертають увагу, що заява Герасимова повторює давню вимогу Путіна про те, щоб Україна передала Росії всі чотири незаконно анексовані регіони, одночасно підриваючи нещодавні пропозиції РФ обміняти території на півдні України на повний контроль над Донецькою областю.

