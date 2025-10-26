Путин приказал захватить Покровск: украинский военный назвал дату

Российский диктатор Владимир Путин отдал приказ своим войскам захватить Покровск в Донецкой области до середины ноября. Об этом заявил украинский военный Станислав Бунятов, известный под позывным "Османом".

Путин приказал захватить Покровск к середине ноября

Станислав Бунятов рассказал, что информацию о приказе Путина подтвердил российский пленный, взятый при попытке очередного штурма Мирнограда.

"Сегодня п*дары снова пытались залететь в Мирноград техникой, но сгорели. Пленный п*дор говорит, что пупкин дал приказ захватить Покровск до середины ноября, так что мяса и техники жалеть не будут", — пишет военнослужащий.

Покровск остается одним из важнейших логистических узлов для украинских сил обороны на Донбассе. Город расположен на стратегической трассе Т0504, соединяющей ряд важных населённых пунктов региона. Его потеря может существенно усложнить украинские цепи поставок и создать предпосылки для дальнейшего российского продвижения вглубь области.





Ситуация в Покровске на 26 октября. Карта deepstate

Битва за Покровск продолжается с июля 2024 года, когда российские войска активизировали наступление после захвата Авдеевки в феврале и прорыва в Очеретином районе весной. С тех пор район остается одним из самых горячих направлений фронта на войне в Украине.

