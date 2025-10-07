Чи справді Україна втрачає Покровськ: військові дали пряму відповідь

Ворожі диверсійно-розвідувальні групи активно діють у місті Покровськ Донецької області, де тривають запеклі бої. Про це заявив заступник командира 25-ї повітряно-десантної бригади України Дмитро Лавро, пише Reuters.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Військовий зазначив, що місто стало одним із ключових вузлів оборони на східному фронті.

"Ворог тисне на нас, і ми робимо все можливе, щоб відобразити його тиск. Наразі ми рівні", — зазначив Лавро.

За словами командира, битви йдуть не лише на землі, а й у повітрі – із застосуванням безпілотників обох сторін.

Покровськ, що знаходиться приблизно за 60 км від лінії фронту, Росія атакує вже кілька місяців поспіль, поступово намагаючись оточити його з кількох напрямків. Карти з відкритих джерел свідчать, що російські війська намагаються "стиснути обручку" навколо міста.

Лавро також відзначив зростання частки українських безпілотників та боєприпасів, які тепер частіше надходять із власного виробництва, що є результатом розширення оборонної промисловості України.

Військовий каже, якщо провести паралель із 2023 роком, то українці мають набагато більше дронів та боєприпасів українського виробництва. Їм є чим відповісти росіянам.

Читайте також на порталі "Коментарі" — можливо, восени та взимку росіяни будуть змушені частково відступити з району Покровська (Донецька область). Про це заявив речник оперативно-стратегічного угрупування "Дніпро", підполковник Віктор Трегубов, в ефірі телемарафону.

За його словами, зараз "вкрай малоймовірно, що ворог зможе оточити Покровськ найближчим часом".



