Действительно ли Украина теряет Покровск: военные дали прямой ответ

Вражеские диверсионно-разведывательные группы активно действуют в городе Покровск в Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои. Об этом заявил замкомандира 25-й воздушно-десантной бригады Украины Дмитрий Лавро, пишет Reuters.

Военный отметил, город стал одним из ключевых узлов обороны на восточном фронте.

"Враг давит на нас, и мы делаем все возможное, чтобы отразить его давление. На данный момент мы равны", — отметил Лавро.

По словам командира, сражения идут не только на земле, но и в воздухе — с применением беспилотников обеих сторон.

Покровск, который находится примерно в 60 км от линии фронта, Россия атакует уже несколько месяцев подряд, постепенно пытаясь окружить его с нескольких направлений. Карты из открытых источников свидетельствуют, что российские войска пытаются "сжать кольцо" вокруг города.

Лавро также отметил рост доли украинских беспилотников и боеприпасов, которые теперь чаще поступают из собственного производства, что является результатом расширения оборонной промышленности Украины.

Военный говорит, если провести параллель с 2023 годом, то украинцы имеют гораздо больше дронов и боеприпасов украинского производства. Им есть чем ответить русским.

По его словам, сейчас "крайне маловероятно, что враг сможет окружить Покровск в ближайшее время".



