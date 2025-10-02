"Будут отползать": в ВСУ озвучили важное предупреждение по ситуации в Покровске

Возможно, осенью и зимой россияне вынуждены будут частично отступить из района Покровска (Донецкая область). Об этом заявил спикер оперативно - стратегической группировки "Днепр", подполковник Виктор Трегубов, в эфире телемарафона.

Фото: из открытых источников

По его словам, сейчас "крайне маловероятно, что враг сможет окружить Покровск в ближайшее время".

"Если бы могли, то уже сделали бы. Сейчас происходит утечка в город их малых групп из окрестностей", — пояснил Трегубов.

В то же время он отметил, что после опадания листьев, когда "зеленка" для маскировки исчезнет, ведение такой тактики станет более тяжелым.

"А поскольку окружить город не удалось, то россиянам все же может прийтись, по крайней мере, частично оттуда отползти", — подчеркнул спикер "Днепр".

По его мнению, когда листья опадут и применение малых групп перестанет быть эффективным, враг может сделать определенный перерыв в активных действиях, хотя не во всех направлениях. Трегубов также отметил, что противник продолжает опрокидывать войска вдоль линии фронта, но не поставляет их с территории РФ или оккупированных частей Украины — это может свидетельствовать о намерении снизить интенсивность боевых действий.

В то же время, он предупредил, что вблизи Доброполья и Дружковки россияне могут попытаться возобновить наступление или активизировать атаки. По его словам, оккупанты уже "подставили" себя у Доброполья, продвигаясь в глубину украинских позиций:

