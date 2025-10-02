logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Будуть відповзати": у ЗСУ озвучили важливе попередження щодо ситуації у Покровську
commentss НОВИНИ Всі новини

"Будуть відповзати": у ЗСУ озвучили важливе попередження щодо ситуації у Покровську

Противник продовжує маневрувати силами вздовж лінії фронту, однак не перекидає нові підрозділи з території РФ чи окупованих регіонів, що може свідчити про можливе зниження бойової активності.

2 жовтня 2025, 13:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Можливо, що восени та взимку росіяни змушені будуть частково відступити з району Покровська (Донецька область). Про це заявив речник оперативностратегічного угрупування “Дніпро”, підполковник Віктор Трегубов, в ефірі телемарафону.

"Будуть відповзати": у ЗСУ озвучили важливе попередження щодо ситуації у Покровську

Фото: з відкритих джерел

За його словами, нині “вкрай малоймовірно, що ворог зможе оточити Покровськ у найближчому часі”.

“Якби могли, то вже б зробили. Зараз відбувається просочування в місто їх малих груп з околиць”, — пояснив Трегубов. 

Водночас він зауважив, що після опадання листя, коли “зеленка” для маскування зникне, ведення такої тактики стане важчим.

“А оскільки оточити місто не вдалося, то росіянам все ж може довестися, принаймні, частково звідти відповзти”, — наголосив речник “Дніпро”. 

На його думку, коли листя опаде і застосування малих груп перестане бути ефективним, ворог може зробити певну перерву в активних діях — хоча не на всіх напрямках. Трегубов також зазначив, що противник продовжує перекидати війська вздовж лінії фронту, але не постачає їх з території РФ чи окупованих частин України — це може свідчити про намір зменшити інтенсивність бойових дій.

Водночас він попередив, що поблизу Добропілля та Дружківки росіяни можуть спробувати відновити наступ чи активізувати атаки. За його словами, окупанти вже “підставили” себе біля Добропілля, просуваючись у глибину українських позицій:

Як вже писали "Коментарі", під час свого виступу на пленарному засіданні Саміту Європейської політичної спільноти, який відбувся в Копенгагені, президент України Володимир Зеленський наголосив на загрозливих намірах Росії – роз'єднати європейські держави та послабити їхню здатність до спільної протидії.

 



