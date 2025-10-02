logo_ukra

BTC/USD

118843

ETH/USD

4390.98

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін вже підготував прихований план для союзників Києва: озвучено термінове застереження
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін вже підготував прихований план для союзників Києва: озвучено термінове застереження

Зеленський викрив наміри Путіна посіяти розбрат у Європі та закликав до єдності, запровадження "стіни дронів" і посилення санкційного тиску на Росію.

2 жовтня 2025, 13:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Під час свого виступу на пленарному засіданні Саміту Європейської політичної спільноти, який відбувся в Копенгагені, президент України Володимир Зеленський наголосив на загрозливих намірах Росії – роз'єднати європейські держави та послабити їхню здатність до спільної протидії.

Путін вже підготував прихований план для союзників Києва: озвучено термінове застереження

Фото: з відкритих джерел

За словами глави держави, Кремль намагається штучно створити протиріччя між країнами ЄС, зруйнувати єдність і зірвати координацію важливих рішень.

"Росіяни хочуть розколоти Європу. Але наше завдання — діяти протилежно їхнім очікуванням. Лише спільна, сильна позиція здатна дати результат", – підкреслив Зеленський. 

Він закликав європейських лідерів не зволікати з ініціативами у сфері безпеки та оборони. Одним із ключових напрямів має стати створення так званої "стіни дронів" — сучасної системи протиповітряної оборони для всього континенту. За його словами, українські військові, які перебувають у Данії, вже діляться практичним досвідом щодо знищення ворожих БПЛА. Це може стати основою для європейської архітектури захисту від безпілотних загроз.

Також президент запропонував інтегрувати ці заходи до програми PURL, яка зміцнює трансатлантичне оборонне партнерство між США та ЄС. На його переконання, в умовах нової фази гібридної війни Росії проти Заходу, потрібні не лише оборонні системи, а й швидкі сили реагування, які здатні миттєво діяти у разі нових атак.

Зеленський також закликав до подальшого посилення санкційного тиску на РФ, наголосивши: лише рішуча єдність і активні дії з боку Європи зможуть стримати агресора.

Як вже писали "Коментарі", Україна не може відмовитися від ідеї знищення незаконно збудованого Керченського мосту, вважає військовий експерт Михайло Жирохов.

 

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини