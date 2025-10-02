Кримський міст конче потрібно стерти із землі: озвучена причина вражає

Україна не може відмовитися від ідеї знищення незаконно збудованого Керченського мосту, вважає військовий експерт Михайло Жирохов.

Фото: з відкритих джерел

"Щодо знищення Керченського мосту. Знищити міст, який будувався з запасом міцності у 2,5-3 рази, дуже і дуже важко. Але в медійному плані знищення цього мосту – це дуже великий удар по іміджу Путіна", — підкреслив Жирохов у коментарі NV.

Експерт нагадав, що анексія Криму була одним із ключових елементів політичного тріумфу Путіна, яким Москва й досі пишається. Тож удар по мосту мав би не лише військове, а й сильне пропагандистське значення:



"І росіяни досі цим дуже пишаються. І тому знищення цього мосту – це був би такий перший дзвіночок, що влада Путіна не назавжди і що вони може бути хлипкою. Так, з військової точки зору, росіяни не возять по мосту поїздами ракети та снаряди, але в медійному плані — це був би зовсім інший рівень "пропаганди" в доброму сенсі цього слова. І це було б дуже потужно", — заявив Нарожний.

Наразі Москва постійно нарощує заходи безпеки довкола переправи — посилюють ППО, встановлюють підводні загорожі і навіть завалюють під арками металеві конструкції, що звужує фарватер і ускладнює судноплавство, повідомляють кримські джерела. За словами співзасновника Українського центру безпеки Дмитра Жмайла, значна частина російської "живої" ППО зосереджена в східній частині Криму саме для захисту Керченського мосту.

Аналітики за кордоном також припускають можливість наступних українських ударів. Зокрема, Майкл Кларк у Sky News не виключив, що ЗСУ можуть готувати черговий потужний удар по мосту або навіть масштабну операцію по Криму, оскільки такі дії мають вплив не лише на російську армію, а й на сприйняття України в Заході.

