Украина не может отказаться от идеи уничтожения незаконно построенного Керченского моста, считает военный эксперт Михаил Жирохов.

Фото: из открытых источников

"Об уничтожении Керченского моста. Уничтожить мост, который строился с запасом прочности в 2,5-3 раза, очень и очень тяжело. Но в медийном плане уничтожение этого моста — это очень большой удар по имиджу Путина", — подчеркнул Жирохов в комментарии NV.

Эксперт напомнил, что аннексия Крыма была одним из ключевых элементов политического триумфа Путина, которым Москва до сих пор гордится. Поэтому удар по мосту имел не только военное, но и сильное пропагандистское значение:



"И россияне до сих пор этим очень гордятся. И поэтому уничтожение этого моста – это был бы такой первый колокольчик, что власть Путина не навсегда и что они могут быть хлипкими. Да, с военной точки зрения, россияне не возят по мосту поездами ракеты и снаряды, но в медийном плане — это было бы совсем". бы очень мощно", — заявил Нарожный.

В настоящее время Москва постоянно наращивает меры безопасности вокруг переправы — усиливают ПВО, устанавливают подводные изгороди и даже заваливают под арками металлические конструкции, сужающие фарватер и усложняющие судоходство, сообщают крымские источники. По словам соучредителя Украинского центра безопасности Дмитрия Жмайло, значительная часть российской "живой" ПВО сосредоточена в восточной части Крыма именно для защиты Керченского моста.

Аналитики за рубежом также предполагают возможность следующих украинских ударов. В частности, Майкл Кларк в Sky News не исключил, что ВСУ могут готовить очередной мощный удар по мосту или даже масштабную операцию по Крыму, поскольку такие действия влияют не только на российскую армию, но и на восприятие Украины в Западе.

