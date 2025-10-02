Європа під загрозою через таємний план Кремля: озвучено термінове застереження

Під час свого виступу на пленарному засіданні Саміту Європейської політичної спільноти, який відбувся в Копенгагені, президент України Володимир Зеленський наголосив на загрозливих намірах Росії – роз'єднати європейські держави та послабити їхню здатність до спільної протидії.

Фото: з відкритих джерел

За словами глави держави, Кремль намагається штучно створити протиріччя між країнами ЄС, зруйнувати єдність і зірвати координацію важливих рішень.

"Росіяни хочуть розколоти Європу. Але наше завдання — діяти протилежно їхнім очікуванням. Лише спільна, сильна позиція здатна дати результат", – підкреслив Зеленський.

Він закликав європейських лідерів не зволікати з ініціативами у сфері безпеки та оборони. Одним із ключових напрямів має стати створення так званої "стіни дронів" — сучасної системи протиповітряної оборони для всього континенту. За його словами, українські військові, які перебувають у Данії, вже діляться практичним досвідом щодо знищення ворожих БПЛА. Це може стати основою для європейської архітектури захисту від безпілотних загроз.

Також президент запропонував інтегрувати ці заходи до програми PURL, яка зміцнює трансатлантичне оборонне партнерство між США та ЄС. На його переконання, в умовах нової фази гібридної війни Росії проти Заходу, потрібні не лише оборонні системи, а й швидкі сили реагування, які здатні миттєво діяти у разі нових атак.

Зеленський також закликав до подальшого посилення санкційного тиску на РФ, наголосивши: лише рішуча єдність і активні дії з боку Європи зможуть стримати агресора.

