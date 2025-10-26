Путін наказав захопити Покровськ: український військовий назвав дату

Російський диктатор Володимир Путін віддав наказ своїм військам захопити місто Покровськ у Донецькій області до середини листопада. Про це заявив український військовий Станіслав Бунятов, відомий під позивним "Осман".

Путін наказав захопити Покровськ до середини листопада

Станіслав Бунятов розповів, що інформацію про наказ Путіна підтвердив російський полонений, якого взяли під час спроби чергового штурму Мирнограда.

"Сьогодні п*дари знову намагались залетіти в Мирноград технікою, але згоріли. Полонений п*дар каже, що пупкін дав наказ захопити Покровськ до середини листопада, отже мʼяса та техніки шкодувати не будуть", — пише військовослужбовець.

Покровськ залишається одним із найважливіших логістичних вузлів для українських Сил оборони на Донбасі. Місто розташоване на стратегічній трасі Т0504, яка з’єднує низку важливих населених пунктів регіону. Його втрата може суттєво ускладнити українські ланцюги постачання та створити передумови для подальшого російського просування вглиб області.





Ситуація в Покровську станом на 26 жовтня. Мапа deepstate

Битва за Покровськ триває з липня 2024 року, коли російські війська активізували наступ після захоплення Авдіївки у лютому та прориву в районі Очеретиного навесні. З того часу район залишається одним із найгарячіших напрямків фронту на війні в Україні.

