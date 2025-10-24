На Покровському напрямку обстановка продовжує ускладнюватися, Сили оборони поступово втрачають контроль над кількома районами, але натомість залишають низку спалених позицій і знищених штурмових груп росіян. Про це пише військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".

Місто задихається під тиском: Покровськ стає тримати все важче

"Ворог з усіх сил намагається зачепитися за залишки мікрорайону Собачівка, де точаться завзяті бої за кожен двір. Схоже, що цей сектор вже на межі повного відколу — питання часу, коли ворог закріпиться остаточно. Попри це, на північ від центру ще тримаються осередки нашого опору. Там бійці знаходяться у невигідному положенні, щільний вогонь і постійні нальоти не дають перепочинку, але козаків терміново треба звідти забрати!" – наголошує військовий.

За його словами, у промзоні “Цитадель” триває найжорсткіше зіткнення. Противник не зміг захопити навіть половину території, тому наші підрозділи використовують цю перевагу, оскільки з внутрішніх позицій зручніше бити у фланг і зривати їхнє просування.

"Єдина проблема це небо: постійні дрони-камікадзе та робота ворожої авіації ускладнюють будь-які дії. На північ від залізниці рус*ки намагаються розвинути успіх і вже заходять у район Динас, який є другою лінією міста. Ворог діє швидко, ріже наші маршрути пересування і поступово затискає. Попри це, боротьба ще триває, але відчувається як місто поступово задихається під тиском. Як саме зміниться ситуація покаже найближчий час, але темп противника свідчить, що Покровськ входить у найважчу фазу боїв!" – підкреслює "Мучной".

