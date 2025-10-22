logo_ukra

Росіяни просуваються в місті на Донеччині: від приватних будинків до висоток
Росіяни просуваються в місті на Донеччині: від приватних будинків до висоток

Військовий наголошує, що попри вуличні бої, ситуація в Мирнограді краща за Покровськ

22 жовтня 2025, 12:52
Автор:
Недилько Ксения

На Мирноградському напрямку противник ставить завдання зачепитися за південно-східну частину Мирнограду й проштовхнутися далі через приватний сектор, щоб плавно вийти на висотки. Про це повідомляє військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".

Росіяни просуваються в місті на Донеччині: від приватних будинків до висоток

Росіяни просуваються в місті на Донеччині: від приватних будинків до висоток

"На підходах до міста, ворог робить ставку на поступове просування в щільній забудові, захоплення приватного сектора дає їм коридор для маневру та прихований підхід до багатоповерхівок.

На сьогодні відомо, що н.п. Промінь знаходиться вже під контролем супротивника, наявні кадри візуального контролю та знищення техніки підтверджують їхнє закріплення на підступах. Одне з ключових тактичних завдань р*саків – це контроль терикону шахти 5/6. Закріпившись там, ворог отримає оглядові позиції й можливість тиснути на наші лінії оборони в південно-східній частині міста", – зазначає військовий.

За його словами, ситуація тут все ж поки що краща, ніж у Покровську, ворог працює по блоках, пробує заходити через приватний сектор і намагається поступово нарощувати присутність біля ключових висот.

"Нам потрібно утримувати підконтрольні рубежі й не дозволяти кнурам закріпитися в районі шахти  інакше південно-східний фланг Мирнограду швидко опиниться під постійним наглядом і обстрілом", – наголошує "Мучной".

Росіяни просуваються в місті на Донеччині: від приватних будинків до висоток - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у місті Куп’янськ Харківської області ситуація залишається складною, оскільки групи, які проникали у місто останні 4 тижні, змогли накопичити достатнє число піхоти і пробують рухатися в південну частину Куп'янська. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.                                                                                 



