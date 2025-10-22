На Мирноградском направлении противник ставит задачу зацепиться за юго-восточную часть Мирнограда и протолкнуться дальше через частный сектор, чтобы плавно выйти на высотки. Об этом сообщает военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

Россияне продвигаются в городе Донецкой области: от частных домов до высоток

"На подходах к городу враг делает ставку на постепенное продвижение в плотной застройке, захват частного сектора дает им коридор для маневра и скрытый подход к многоэтажкам. На сегодняшний день известно, что н.п. Проминь находится уже под контролем противника, имеющиеся кадры визуального контроля и уничтожения техники подтверждают их закрепление на подступах. Одна из ключевых тактических задач р*саков — это контроль террикона шахты 5/6. Закрепившись там, враг получит смотровые позиции и возможность давить на наши линии обороны в юго-восточной части города", – отмечает военный.

По его словам, ситуация здесь все же пока лучше, чем в Покровске, враг работает по блокам, пытается заходить через частный сектор и пытается постепенно наращивать присутствие у ключевых высот.

"Нам нужно удерживать подконтрольные рубежи и не позволять хрякам закрепиться в районе шахты, иначе юго-восточный фланг Мирнограда быстро окажется под постоянным наблюдением и обстрелом", – отмечает "Мучной".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в городе Купянск Харьковской области ситуация остается сложной, поскольку группы, которые проникали в город последние 4 недели, смогли накопить достаточное число пехоты и пытаются двигаться в южную часть Купянска. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.