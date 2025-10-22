logo

BTC/USD

107719

ETH/USD

3828.86

USD/UAH

41.74

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне продвигаются в городе Донецкой области: от частных домов до высоток
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне продвигаются в городе Донецкой области: от частных домов до высоток

Военный отмечает, что, несмотря на уличные бои, ситуация в Мирнограде лучше Покровска

22 октября 2025, 12:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

На Мирноградском направлении противник ставит задачу зацепиться за юго-восточную часть Мирнограда и протолкнуться дальше через частный сектор, чтобы плавно выйти на высотки. Об этом сообщает военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

Россияне продвигаются в городе Донецкой области: от частных домов до высоток

Россияне продвигаются в городе Донецкой области: от частных домов до высоток

"На подходах к городу враг делает ставку на постепенное продвижение в плотной застройке, захват частного сектора дает им коридор для маневра и скрытый подход к многоэтажкам.

На сегодняшний день известно, что н.п. Проминь находится уже под контролем противника, имеющиеся кадры визуального контроля и уничтожения техники подтверждают их закрепление на подступах. Одна из ключевых тактических задач р*саков — это контроль террикона шахты 5/6. Закрепившись там, враг получит смотровые позиции и возможность давить на наши линии обороны в юго-восточной части города", – отмечает военный.

По его словам, ситуация здесь все же пока лучше, чем в Покровске, враг работает по блокам, пытается заходить через частный сектор и пытается постепенно наращивать присутствие у ключевых высот.

"Нам нужно удерживать подконтрольные рубежи и не позволять хрякам закрепиться в районе шахты, иначе юго-восточный фланг Мирнограда быстро окажется под постоянным наблюдением и обстрелом", – отмечает "Мучной".

Россияне продвигаются в городе Донецкой области: от частных домов до высоток - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в городе Купянск Харьковской области ситуация остается сложной, поскольку группы, которые проникали в город последние 4 недели, смогли накопить достаточное число пехоты и пытаются двигаться в южную часть Купянска. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости