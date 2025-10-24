На Покровском направлении обстановка продолжает усложняться, Силы обороны постепенно теряют контроль над несколькими районами, но оставляют ряд сожженных позиций и уничтоженных штурмовых групп россиян. Об этом пишет военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

Город задыхается под давлением: Покровск становится держать все труднее

"Враг изо всех сил пытается зацепиться за остатки микрорайона Собачевка, где идут упорные бои за каждый двор. Похоже, что этот сектор уже на грани полного откола – вопрос времени, когда враг закрепится окончательно. Несмотря на это, к северу от центра еще держатся очаги нашего сопротивления. Там бойцы находятся в невыгодном положении, плотный огонь и постоянные налеты не дают передышки, но казаков срочно нужно оттуда забрать!" – подчеркивает военный.

По его словам, в промзоне "Цитадель" продолжается самое жесткое столкновение. Противник не смог захватить даже половину территории, поэтому наши подразделения используют это преимущество, поскольку с внутренних позиций удобнее бить во фланг и срывать их продвижение.

"Единственная проблема – это небо: постоянные дроны-камикадзе и работа вражеской авиации усложняют любые действия. К северу от железной дороги рус*ки пытаются развить успех и уже заходят в район Динас, который является второй линией города. Враг действует быстро, режет наши маршруты передвижения и постепенно зажимает. Несмотря на это, борьба еще продолжается, но чувствуется, как город постепенно задыхается под давлением. Как именно изменится ситуация покажет в ближайшее время, но темп противника свидетельствует, что Покровск входит в тяжелую фазу боев!" – подчеркивает "Мучной".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Мирноградском направлении противник ставит задачу зацепиться за юго-восточную часть Мирнограда и протолкнуться дальше через частный сектор, чтобы плавно выйти на высотки. Об этом сообщает военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".