logo

BTC/USD

115222

ETH/USD

4175.74

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский раскрыл потери РФ на фронте в 2025 году
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский раскрыл потери РФ на фронте в 2025 году

Владимир Зеленский опроверг заявления о том, что Россия продвигается на передовой

27 октября 2025, 13:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В нынешнем году страна-агрессор потеряла на фронте практически столько же людей, сколько и мобилизовала. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Axios" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский раскрыл потери РФ на фронте в 2025 году

Потери России в войне. Фото: из открытых источников

"Зеленский заявил, что, по словам его генералов, Россия потеряла 346 000 солдат убитыми и ранеными в 2025 году. Это практически соответствует числу мобилизованных за тот же период", — пишет издание.

Глава государства также опроверг заявления о том, что Россия прорывает фронт и продвигается на передовой. Он заявил, что ясно дал понять Трампу, что эти заявления ложны, и что американская разведка также показала, что "на поле боя сейчас никто не побеждает".

Так, по данным украинской разведки, Путин в частном порядке хвастался союзникам, что Россия оккупирует весь Донбасс к 15 октября, но этого так и не произошло.

"Россия не может этого сделать. У неё недостаточно людей. Ее сильные батальоны уничтожены. Сегодня на поле боя мы остаёмся практически на том же месте, на котором находились последние 2-3 месяца", — акцентировал Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска в Сумской области несут большие потери при форсировании водоемов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, 22 октября российские войска продолжали атаки на севере Сумской области, но все для противника закончилось безуспешно. 

Так называемый российский "военкор", связанный с российской Северной группировкой войск, заявил, что родственники около 200 военнослужащих 186-го мотострелкового полка просят российское военное командование эвакуировать группу, включая тела военнослужащих, погибших в бою.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.axios.com/2025/10/27/zelensky-trump-russia-sanctions-tomahawk-missiles
Теги:

Новости

Все новости