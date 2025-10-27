Зеленский раскрыл потери РФ на фронте в 2025 году

В нынешнем году страна-агрессор потеряла на фронте практически столько же людей, сколько и мобилизовала. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Axios" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Потери России в войне. Фото: из открытых источников

"Зеленский заявил, что, по словам его генералов, Россия потеряла 346 000 солдат убитыми и ранеными в 2025 году. Это практически соответствует числу мобилизованных за тот же период", — пишет издание.

Глава государства также опроверг заявления о том, что Россия прорывает фронт и продвигается на передовой. Он заявил, что ясно дал понять Трампу, что эти заявления ложны, и что американская разведка также показала, что "на поле боя сейчас никто не побеждает".

Так, по данным украинской разведки, Путин в частном порядке хвастался союзникам, что Россия оккупирует весь Донбасс к 15 октября, но этого так и не произошло.

"Россия не может этого сделать. У неё недостаточно людей. Ее сильные батальоны уничтожены. Сегодня на поле боя мы остаёмся практически на том же месте, на котором находились последние 2-3 месяца", — акцентировал Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска в Сумской области несут большие потери при форсировании водоемов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, 22 октября российские войска продолжали атаки на севере Сумской области, но все для противника закончилось безуспешно.

Так называемый российский "военкор", связанный с российской Северной группировкой войск, заявил, что родственники около 200 военнослужащих 186-го мотострелкового полка просят российское военное командование эвакуировать группу, включая тела военнослужащих, погибших в бою.



