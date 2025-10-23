Где у россиян большие потери: утопленников становится все больше и больше

Российские оккупационные войска в Сумской области несут большие потери при форсировании водоемов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитики отметили, 22 октября российские войска продолжали атаки на севере Сумской области, но все для противника закончилось безуспешно.

Так называемый российский "военкор", связанный с российской Северной группировкой войск, заявил, что родственники около 200 военнослужащих 186-го мотострелкового полка просят российское военное командование эвакуировать группу, включая тела военнослужащих, погибших в бою.

Также, по его словам, подразделения 3-го батальона 810-й бригады морской пехоты несут большие потери при форсировании водоемов в Кондратовке (к северо-востоку от города Сумы) и не имеют достаточной медицинской помощи для борьбы с зимними болезнями.

Читайте также на портале "Комментарии" — в российских регионах срыв набора контрактников. Самые бедные области не могут выполнить план Кремля из-за больших потерь и мизерных выплат. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны.

Украинские разведчики установили, проблемы с набором контрактников в кремлевские вооруженные силы наблюдаются прежде всего в беднейших регионах РФ, в частности в республике Саха (Якутия). Согласно внутренним документам Минобороны РФ, низкие показатели отбора объясняются недостаточными региональными выплатами и нежеланием местных властей содействовать рекрутинговой кампании.

Средний недобор в отборочных пунктах региона составляет около 40% от установленных Москвой норм.

Также издание "Комментарии" сообщало – война в Украине: действительно ли у Путина уже готовы 2 млн резервистов.