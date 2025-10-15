Война в Украине: действительно ли у Путина уже готовы 2 млн резервистов

Издание The Telegraph написало о том, что Кремль готовится развернуть примерно два миллиона военных резервистов в Украине согласно новому законодательству. Изменения в правилах могут открыть доступ к огромным человеческим ресурсам в момент, когда российский диктатор Владимир Путин находится под давлением необходимости мобилизовать новые силы, чтобы обновить и расширить 700-тысячную армию, продолжающую наступление в Украине. Действительно ли Путин может отправить на войну 2 млн. резервистов? Могут ли наши удары в тыл РФ "Томагавками", если таковые появятся, изменить настроения в Кремле? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Привлечение резервистов уже согласовано

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак считает, что нет никаких сомнений, что данный законопроект о российских резервистах будет принят.

"Интересно, что инициатором этого законопроекта выступил глава комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Картаполов. Он достаточно известная личность, участвует в пропагандистских шоу. Он в 2010 году был командующим 58-й армии РФ. Что интересно, за десять лет до него в 2001 году командующим этой армии был Валерий Герасимов – нынешний начальник российского Генштаба. В России сложилась такая культура, что назначать на должность командующего этой армией – это престижно и значит, что ты в орбите интересов непосредственно Валерия Герасимова. Посторонних пассажиров там не бывает. То есть этот законопроект был передан Картаполову из российского Генштаба и полностью согласован", – отметил эксперт.

Иван Ступак продолжает, считается, что в этом российском резерве находится 2 млн. человек. Об этом говорил и Шойгу, что они подписали контракты и находятся в таком добровольном резерве. Но по факту никто в действительности не знает, сколько там этих людей.

"Никто не знает, как формировался этот резерв. Его могли искусственно "надуть" на бумаге, а по факту этих людей банально там нет. Часть этих людей, я уверен, участвовала в войне в Украине. Эти резервисты после подписания контракта и в настоящее время воюют в Украине либо воевали и погибли, либо получили ранения и не могут вернуться в строй. Часть этих людей могли уехать за пределы РФ по разным причинам. Часть людей могла уже умереть по естественным причинам. Поэтому говорить, что там действительно 2 млн человек не приходится. Почему эти люди сейчас нужны? Ибо на войну в России добровольно записывается все меньшее количество людей. К тому же деньги предлагают гораздо меньше подписания контрактов. Некоторые регионы уже в 3-4 раза снизили суммы за подписание контрактов, что не влияет положительно на динамику при записи людей в армию. И для того, чтобы не подходить к тотальной мобилизации, российская армия вынуждена для того, чтобы восстанавливать потери, привлекать резервистов", – отметил собеседник портала "Комментарии".

По словам Ивана Ступака, конечно, уже циркулирует информация о том, что эти люди не будут присутствовать на линии боевых столкновений, но в Сумской, Харьковской областях они все же могут появиться, в первую очередь, для усиления и замещения находящихся там военных.

"Классика жанра для убеждения подписывать контракт – вчерашний резервист завтра становится обычным контрактником-наемником", – резюмировал эксперт.

В России действительно планируется скрытая мобилизация

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков отметил, что владимир путин действительно планирует скрытую мобилизацию в виде "призыва на обучение резервистов".

"И на первом этапе такая мобилизация состоится относительно успешно, заметных протестов в недоимперии не будет, пока гробы с резервистами не начнут возвращаться десятками тысяч. При сегодняшних темпах сокращения поголовья агрессора на это уходит около года", – считает эксперт.

Что же касается уничтожения "Томагавками" или еще российских заводов по производству крылатых и баллистических ракет, а также ударных беспилотников, то это может облегчить нашу жизнь в тылу, но способности врага продолжать войну не разрушит.

"Чтобы остановить врага, нам тоже не хватает бойцов, поэтому наши опорные пункты приходится располагать на таком расстоянии, что у врага есть возможность для утечки между ними. Наши резервисты давно воюют. Поэтому для пополнения ВСУ нужно уменьшать призывной возраст, что вызывает в обществе ясное напряжение. Увеличение количества наших беспилотников на фронте проблему решает частично, потому что опять-таки не хватает квалифицированных операторов БПЛА. В полностью автономном, без участия человека режиме наши беспилотники пока не работают. А создать настоящую "килзону" и реально остановить врага способны лишь многочисленные автономные рои дронов, управляемых ИИ", – отметил Александр Кочетков.

