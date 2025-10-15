У Путіна вже готові 2 мільйони вояків, щоб вирушити на війну проти України: деталі

Путінський режим готується розгорнути приблизно два мільйони військових резервістів в Україні згідно з новим законодавством. Зміни в правилах можуть відкрити доступ до величезних людських ресурсів у момент, коли російський диктатор Володимир Путін перебуває під тиском необхідності мобілізувати нові сили, щоб оновити та розширити 700-тисячну армію, яка продовжує наступ в Україні. Про це пише The Telegraph.

Журналісти зазначають, що поправки до закону, які, як очікується, отримають підтримку депутатів, дозволять закликати резервістів у мирний час, а не лише після офіційного оголошення війни, адже Москва досі називає своє вторгнення в Україну "спеціальною військовою операцією".

Автори публікації вважають, що це дасть господареві Кремля можливість уникнути чергового вкрай непопулярного раунду мобілізації, від якого він досі утримувався після часткової мобілізації у вересні 2022 року, що спричинила масову втечу десятків тисяч чоловіків із країни.

Заступник голови комітету Держдуми з оборони Олексій Журавльов заявив, що армія з двох мільйонів резервістів – це "професіонали у своїй галузі", які зараз не використовуються. Ще одна поправка надасть дозвіл на використання цих резервістів за межами Росії.

Голова оборонного комітету Держдуми Андрій Картаполов не виключив, що Путін може дати команду резервістам висунутись у північно-східні області України – Сумську та Харківську, де російська армія намагається просунутися вперед.

