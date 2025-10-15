logo_ukra

BTC/USD

112469

ETH/USD

4110.97

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

48.24

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Путіна вже готові 2 мільйони вояків, щоб вирушити на війну проти України: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

У Путіна вже готові 2 мільйони вояків, щоб вирушити на війну проти України: деталі

The Telegraph пише про те, що нова "лазівка" дозволить Путіну направити 2 мільйони резервістів проти України

15 жовтня 2025, 08:10 comments1205
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Путінський режим готується розгорнути приблизно два мільйони військових резервістів в Україні згідно з новим законодавством. Зміни в правилах можуть відкрити доступ до величезних людських ресурсів у момент, коли російський диктатор Володимир Путін перебуває під тиском необхідності мобілізувати нові сили, щоб оновити та розширити 700-тисячну армію, яка продовжує наступ в Україні. Про це пише The Telegraph.

У Путіна вже готові 2 мільйони вояків, щоб вирушити на війну проти України: деталі

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Журналісти зазначають, що поправки до закону, які, як очікується, отримають підтримку депутатів, дозволять закликати резервістів у мирний час, а не лише після офіційного оголошення війни, адже Москва досі називає своє вторгнення в Україну "спеціальною військовою операцією".

Автори публікації вважають, що це дасть господареві Кремля можливість уникнути чергового вкрай непопулярного раунду мобілізації, від якого він досі утримувався після часткової мобілізації у вересні 2022 року, що спричинила масову втечу десятків тисяч чоловіків із країни.

Заступник голови комітету Держдуми з оборони Олексій Журавльов заявив, що армія з двох мільйонів резервістів – це "професіонали у своїй галузі", які зараз не використовуються. Ще одна поправка надасть дозвіл на використання цих резервістів за межами Росії.

Голова оборонного комітету Держдуми Андрій Картаполов не виключив, що Путін може дати команду резервістам висунутись у північно-східні області України – Сумську та Харківську, де російська армія намагається просунутися вперед.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія уникає відкритого оголошення загальної мобілізації, проте використовує осінній заклик як прикриття для фактичного поповнення армії. Про це повідомив в ефірі телеканалу Еспресо речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини