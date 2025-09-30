logo

Кремль бросает миллионы на фронт: стало известно о фиаско Путина по поводу мобилизации
НОВОСТИ

Кремль бросает миллионы на фронт: стало известно о фиаско Путина по поводу мобилизации

Путин не рискует запускать полную мобилизацию, поэтому в РФ прибегают к обходным методам пополнения армии.

30 сентября 2025, 13:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Россия избегает открытого объявления всеобщей мобилизации, однако использует осенний призыв как прикрытие для фактического пополнения армии. Об этом сообщил в эфире телеканала Эспрессо спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Кремль бросает миллионы на фронт: стало известно о фиаско Путина по поводу мобилизации

Фото: из открытых источников

По его словам, срочников в РФ быстро заставляют подписывать контракты и отправляют на передовую. Уже через несколько месяцев службы призывников фактически превращают в контрактных военных. Этот процесс он назвал формой скрытой мобилизации.

"На срочников оказывают давление — в течение одного-двух месяцев из них делают контрактников, которых впоследствии бросают на фронт. Подобное фиксируется по всей линии боевых действий. Это инструмент замаскированной мобилизации", — пояснил Братчук.

Он также подчеркнул, что Путин сознательно избегает оглашения полной мобилизации, поскольку опасается негативной реакции общества, которая может угрожать стабильности его режима.

"Эта война – средство для Путина удержать власть. Как и все диктаторы, он пытается использовать войну, чтобы удержать трон. Но история показывает, что финал для диктаторов всегда одинаков – поражение", – добавил он.

Ранее эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук отмечал, что у РФ постепенно стирается граница между "долевой" и "общей" мобилизацией. Кремль манипулирует понятиями, в том числе посредством заявлений Пескова, который может в любой момент напомнить, что частичная мобилизация "никогда не отменялась". В таком формате власти создают иллюзию легитимности дальнейших мобилизационных шагов.

Как уже писали "Комментарии", США возобновили дипломатические контакты с Беларусью, прежде всего, для налаживания косвенных коммуникаций с Кремлем. Как отметил специальный представитель США Кит Келлог в комментарии The Guardian, интерес Вашингтона к режиму Лукашенко обусловлен тесными контактами последнего с российским диктатором Владимиром Путиным.



