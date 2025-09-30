Кремль кидає мільйони на фронт: стало відомо про фіаско Путіна щодо мобілізації

Росія уникає відкритого оголошення загальної мобілізації, проте використовує осінній призов як прикриття для фактичного поповнення армії. Про це повідомив в ефірі телеканалу Еспресо речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, строковиків у РФ швидко змушують підписувати контракти та відправляють на передову. Вже за кілька місяців служби призовників фактично перетворюють на контрактних військових. Цей процес він назвав формою прихованої мобілізації.

“На строковиків чинять тиск — протягом одного-двох місяців з них роблять контрактників, яких згодом кидають на фронт. Подібне фіксується по всій лінії бойових дій. Це — інструмент замаскованої мобілізації”, — пояснив Братчук.

Він також підкреслив, що Путін свідомо уникає оголошення повної мобілізації, оскільки побоюється негативної реакції суспільства, яка може загрожувати стабільності його режиму.

“Ця війна — засіб для Путіна утримати владу. Як і всі диктатори, він намагається використовувати війну, щоб втримати трон. Але історія показує, що фінал для диктаторів завжди однаковий — поразка”, — додав він.

Раніше експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук зазначав, що у РФ поступово стирається межа між "частковою" та "загальною" мобілізацією. Кремль маніпулює поняттями, зокрема за допомогою заяв Пєскова, який може у будь-який момент нагадати, що часткова мобілізація "ніколи не скасовувалась". У такому форматі влада створює ілюзію легітимності подальших мобілізаційних кроків.

