У Путина уже готовы 2 миллиона вояк, чтобы отправиться на войну против Украины: детали

Путинский режим готовится развернуть приблизительно два миллиона военных резервистов в Украине согласно новому законодательству. Изменения в правилах могут открыть доступ к огромным людским ресурсам в момент, когда российский диктатор Владимир Путин находится под давлением необходимости мобилизовать новые силы, чтобы обновить и расширить 700-тысячную армию, продолжающую наступление в Украине. Об этом пишет The Telegraph.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, поправки к закону, которые, как ожидается, получат поддержку депутатов, позволят призывать резервистов в мирное время, а не только после официального объявления войны, ведь Москва до сих пор называет свое вторжение в Украину "специальной военной операцией".

Авторы публикации считают, что это даст хозяину Кремля возможность избежать очередного крайне непопулярного раунда мобилизации, от которого он до сих пор воздерживался после частичной мобилизации в сентябре 2022 года, вызвавшей массовый побег десятков тысяч мужчин из страны.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что армия из двух миллионов резервистов – это "профессионалы в своей области", которые сейчас не используются. Еще одна поправка даст разрешение на использование этих резервистов за пределами России.

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов не исключил, что Путин может дать команду резервистам выдвинуться в северо-восточные области Украины – Сумскую и Харьковскую, где российская армия пытается продвинуться вперед.

