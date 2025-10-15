Війна в Україні: чи справді у Путіна вже напоготові 2 млн резервістів

Видання "The Telegraph" написало про те, що Кремль готується розгорнути приблизно два мільйони військових резервістів в Україні згідно з новим законодавством. Зміни в правилах можуть відкрити доступ до величезних людських ресурсів у момент, коли російський диктатор Володимир Путін перебуває під тиском необхідності мобілізувати нові сили, щоб оновити та розширити 700-тисячну армію, яка продовжує наступ в Україні. Чи справді Путін може відправити на війну 2 млн резервістів? Чи можуть наші удари у тил РФ "Томагавками", якщо такі у нас з’являться, змінити настрої у Кремлі? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Залучення резервістів вже узгоджене

Колишній працівник СБУ (у 2004-2015 рр.) та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки, військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак вважає, що немає жодних сумнівів, що даний законопроект щодо російських резервістів буде ухвалений.

"Цікаво, що ініціатором цього законопроекту виступив голова комітету Держдуми РФ з оборони, генерал-лейтенант Андрій Картаполов. Він досить відома особистість, бере участь у пропагандистських шоу. Він у 2010 році був командуючим 58-ї армії РФ. Що цікаво, за 10 років до нього у 2001 році командуючим цієї армії був Валерій Герасимов – нинішній начальник російського Генштабу. У Росії склалася така культура, що призначати на посаду командуючого цієї армії – це престижно і це означає, що ти в орбіті інтересів безпосередньо Валерія Герасимова. Сторонніх пасажирів там не буває. Тобто цей законопроект було передано Картаполову з російського Генштабу і він повністю узгоджений", – зазначив експерт.

Іван Ступак продовжує, вважається, що у цьому російському резерві знаходиться 2 млн людей. Про це ще говорив і Шойгу, що вони підписали контракти і знаходяться у такому добровільному резерві. Але по факту ніхто в реальності не знає, скільки там цих людей.

"Ніхто не знає, як формувався цей резерв. Його могли штучно "надути" на папері, а по факту цих людей банально там немає. Частина цих людей, я переконаний, брала участь у війні в Україні. Ці резервісти після підписання контракту і нині воюють в Україні або воювали і загинули, або отримали поранення і не можуть повернутися у стрій. Частина цих людей могли виїхати за межі РФ з різних причин. Частина людей могла вже померти за природних причин. Тому говорити, що там саме справді 2 млн людей не доводиться. Чому ці люди зараз потрібні? Бо на війну у Росії добровільно записується все менше людей. До того ж гроші пропонують набагато менші за підписання контрактів. Деякі регіони вже в 3-4 рази зменшили суми за підписання контрактів, що не впливає позитивно на динаміку при записі людей до армії. І для того, щоб не підходити до тотальної мобілізації російська армія вимушена для того, щоб відновлювати втрати, залучати резервістів", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

За словам Івана Ступака, звісно вже циркулює інформація про те, що ці люди не будуть присутні на лінії бойових зіткнень, але у Сумській, Харківській областях вони все ж можуть з’явитися, у першу чергу, для посилення та заміщення тих військових, які там знаходяться.

"Класика жанру для переконання підписувати контракт – вчорашній резервіст завтра стає звичайним контрактником-найманцем", – резюмував експерт.

У Росії справді планується прихована мобілізація

Аналітик, політтехнолог Олександр Кочетков зазначив, що володимир путін справді планує приховану мобілізацію у вигляді "призову на навчання резервістів".

"І на першому етапі така мобілізації відбудеться відносно успішно, помітних протестів у недоімперії не буде, аж поки гроби з резервістами не почнуть повертатися десятками тисяч. За сьогоднішніх темпів скорочення поголів’я агресора на це потрібно близько року", – вважає експерт.

Що ж до знищення "Томагавками" чи ще чимось російських заводів з виробництва крилатих і балістичних ракет, а також ударних безпілотників, то це може полегшити наше життя у тилу, але здатності ворога продовжувати війну не зруйнує.

"Щоб зупинити ворога, нам теж не вистачає бійців, тому наші опірні пункти доводиться розташовувати на такій відстані, що ворог має можливість для просочування між ними. Наші резервісті давно воюють. Тому для поповнення ЗСУ потрібно зменшувати призовний вік, що викликає у суспільстві зрозуміле напруження. Збільшення кількості наших безпілотників на фронті проблему вирішує лише частково, бо знов-таки не вистачає кваліфікованих операторів БПЛА. У повністю автономному, без участі людини, режимі наші безпілотники поки що не працюють. А створити справжню "кілзону" і реально зупинити ворога здатні лише багаточисельні автономні рої дронів, які керуються ШІ", – зазначив Олександр Кочетков.

