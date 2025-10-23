Де у росіян великі втрати: потопельників стає дедалі більше

Російські окупаційні війська на Сумщині зазнають великих втрат при форсуванні водойм. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Аналітики зазначили, що 22 жовтня російські війська продовжували атаки на півночі Сумської області, але все для противника закінчилося безуспішно.

Так званий російський "військор", пов'язаний із російським Північним угрупуванням військ, заявив, що родичі близько 200 військовослужбовців 186-го мотострілецького полку просять російське військове командування евакуювати групу, включаючи тіла військовослужбовців, які загинули в бою.

Також, за його словами, підрозділи 3-го батальйону 810-ї бригади морської піхоти зазнають великих втрат при форсуванні водойм у Кондратівці (на північний схід від міста Суми) та не мають достатньої медичної допомоги для боротьби із зимовими хворобами.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у російських регіонах зрив набору контрактників. Найбідніші області не можуть виконати план Кремля через великі втрати та мізерні виплати. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.

Українські розвідники встановили, що проблеми з набором контрактників у кремлівські збройні сили спостерігаються насамперед у найбідніших регіонах РФ, зокрема в республіці Саха (Якутія). Згідно з внутрішніми документами Міноборони РФ, низькі показники відбору пояснюються недостатніми регіональними виплатами та небажанням місцевої влади сприяти рекрутинговій кампанії.

Середній недобір у відбірних пунктах регіону становить близько 40% встановлених Москвою норм.

