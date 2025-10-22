В РФ срывается план пополнения оккупационных войск в России: объяснение ГУР

В российских регионах срыв набора контрактников. Самые бедные области не могут выполнить план Кремля из-за больших потерь и мизерных выплат. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Украинские разведчики устанвоили, проблемы с набором контрактников в кремлевские вооруженные силы наблюдаются прежде всего в беднейших регионах РФ, в частности в республике Саха (Якутия).

Согласно внутренним документам Минобороны РФ, низкие показатели отбора объясняются недостаточными региональными выплатами и нежеланием местных властей содействовать рекрутинговой кампании.

Средний недобор в отборочных пунктах региона составляет около 40% от установленных Москвой норм.

Дополнительным фактором провала являются значительные потери среди местного населения, в частности представителей отдельных этносов — якутов, эвенков и эвенов, которые не желают погибать за интересы Москвы.

Отмечается, что аналогичная динамика наблюдается и в других дальневосточных регионах России.

Заметим, что Россия активно вербует иностранцев. В частности уже известно о 270 погибших или пропавших наемниках из Казахстана, которых отправили на войну под флагом России.

На днях проект "Хочу жить" обнародовал список казахстанцев, погибших в войне на стороне России.

Читайте также на портале "Комментарии" — издание The Telegraph написало о том, что Кремль готовится развернуть примерно два миллиона военных резервистов в Украине согласно новому законодательству. Изменения в правилах могут открыть доступ к огромным человеческим ресурсам в момент, когда российский диктатор Владимир Путин находится под давлением необходимости мобилизовать новые силы, чтобы обновить и расширить 700-тысячную армию, продолжающую наступление в Украине. Действительно ли Путин может отправить на войну 2 млн. резервистов? Могут ли наши удары в тыл РФ "Томагавками", если таковые появятся, изменить настроения в Кремле? "Комментарии" разбирались в этой теме, собрав мнения экспертов.



