У РФ зривається план поповнення окупаційних військ у Росії: пояснення ГУР

У РФ все менше охочих вирушати на війну в Україну

22 жовтня 2025, 11:55
У російських регіонах зрив набору контрактників. Найбідніші області не можуть виконати план Кремля через великі втрати та мізерні виплати. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні ГУР Міноборони.

У РФ зривається план поповнення окупаційних військ у Росії: пояснення ГУР

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

Українські розвідники встановили, проблеми з набором контрактників до кремлівських збройних сил спостерігаються насамперед у найбідніших регіонах РФ, зокрема в республіці Саха (Якутія).

Згідно з внутрішніми документами Міноборони РФ, низькі показники відбору пояснюються недостатніми регіональними виплатами та небажанням місцевої влади сприяти рекрутинговій кампанії.

Середній недобір у відбірних пунктах регіону становить близько 40% встановлених Москвою норм.

Додатковим чинником провалу є значні втрати серед місцевого населення, зокрема представників окремих етносів – якутів, евенків та евенів, які не бажають гинути за інтереси Москви.

Наголошується, що аналогічна динаміка спостерігається і в інших далекосхідних регіонах Росії.

Зауважимо, що Росія активно вербує іноземців. Зокрема, вже відомо про 270 загиблих чи зниклих найманців з Казахстану, яких відправили на війну під прапором Росії.

Днями проект "Хочу жити" оприлюднив список казахстанців, які загинули у війні на боці Росії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — видання The Telegraph написало про те, що Кремль готується розгорнути приблизно два мільйони військових резервістів в Україні згідно з новим законодавством. Зміни у правилах можуть відкрити доступ до величезних людських ресурсів у момент, коли російський диктатор Володимир Путін перебуває під тиском необхідності мобілізувати нові сили, щоб оновити та розширити 700-тисячну армію, яка продовжує наступ в Україні. Чи справді Путін може відправити на війну 2 млн. резервістів? Чи можуть наші удари в тил РФ "Томагавками", якщо такі з'являться, змінити настрої у Кремлі? "Коментарі" зналися на цій темі, зібравши думки експертів.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
