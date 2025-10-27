Зеленський розкрив втрати РФ на фронті у 2025 році

Нинішнього року країна-агресор втратила на фронті практично стільки ж людей, скільки й мобілізувала. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в інтерв'ю "Axios" заявив президент України Володимир Зеленський.

Втрати Росії у війні. Фото: з відкритих джерел

"Зеленський заявив, що, за словами його генералів, Росія втратила 346 000 солдатів убитими та пораненими у 2025 році. Це практично відповідає числу мобілізованих за той же період", — пише видання.

Глава держави також спростував заяви про те, що Росія прориває фронт та просувається на передовий. Він заявив, що ясно дав зрозуміти Трампу, що ці заяви є хибними, і що американська розвідка також показала, що "на полі бою зараз ніхто не перемагає".

Так, за даними української розвідки, Путін приватно хвалився союзникам, що Росія окупує весь Донбас до 15 жовтня, але цього так і не сталося.

"Росія не може цього зробити. У неї недостатньо людей. Її сильні батальйони знищені. Сьогодні на полі бою ми залишаємося практично на тому самому місці, на якому знаходилися останні 2-3 місяці", — наголосив Володимир Зеленський.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські окупаційні війська на Сумщині зазнають великих втрат при форсуванні водойм. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що 22 жовтня російські війська продовжували атаки на півночі Сумської області, але все для противника закінчилося безуспішно.

Так званий російський "військор", пов'язаний із російським Північним угрупуванням військ, заявив, що родичі близько 200 військовослужбовців 186-го мотострілецького полку просять російське військове командування евакуювати групу, включаючи тіла військовослужбовців, які загинули в бою.



