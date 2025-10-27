logo_ukra

Росіяни захопили нові українські території: фронт тріщить у двох областях
Росіяни захопили нові українські території: фронт тріщить у двох областях

DeepState зафіксував, що росіяни просунулися на Дніпропетровщині та Харківщині

27 жовтня 2025, 14:52
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські загарбницькі війська окупували нові українські території у районі трьох населених пунктів у Дніпропетровській та Харківській областях. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті DeepState.

Росіяни захопили нові українські території: фронт тріщить у двох областях

Наступ Росії. Фото: DeepState

За даними моніторингового проекту, противник просунувся поблизу Одрадного на Харківщині, а також Вишневого та Злагоди (раніше – Першотравневе) на Дніпропетровщині.

Також DeepState уточнив ситуацію в Миканорівці, що на Донеччині. Згідно з картою, зараз село знаходиться в півокруженні росіян.

При цьому варто зазначити, що в інтерв'ю "Axios" президент України Володимир Зеленський спростував заяву про те, що Росія прориває фронт і просувається на передовий. Він заявив, що ясно дав зрозуміти Трампу, що ці заяви є хибними, і що американська розвідка також показала, що "на полі бою зараз ніхто не перемагає". Так, за даними української розвідки, Путін приватно хвалився союзникам, що Росія окупує весь Донбас до 15 жовтня, але цього так і не сталося.                                 

"Росія не може цього зробити. У неї недостатньо людей. Її сильні батальйони знищені. Сьогодні на полі бою ми залишаємося практично на тому самому місці, на якому знаходилися останні 2-3 місяці", — наголосив Володимир Зеленський.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські загарбницькі війська все частіше використовують просочування між українськими позиціями для хибних заяв про настання та успіхи. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.




Джерело: https://t.me/DeepStateUA/22666
