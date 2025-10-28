logo_ukra

Війна з Росією
commentss НОВИНИ Всі новини

ЗСУ тримаються під Покровськом, але РФ проривається відразу у двох областях

DeepState фіксує, що ЗСУ відкинули ворога в Покровському районі, але РФ просунулась у Донецькій та Харківській областях

28 жовтня 2025, 14:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Українські захисники успішно відкинули російських загарбників на Добропільському напрямку Донеччини. Окупанти намагалися захопити населені пункти Кучерів Яр і Нове Шахове. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні моніторингового аналітичного проекту DeepState в Telegram.

ЗСУ тримаються під Покровськом, але РФ проривається відразу у двох областях

Наступ Росії. Фото: DeepState

"Сили Оборони України відкинули противника поблизу Кучерового Яру та Нового Шахового. Ворог просунувся поблизу Звірового та Степової Новосілки", — йдеться у повідомленні.

Водночас, за даними аналітиків, які постійно моніторять ситуацію, російські війська мають просування поблизу Звірового в Покровському районі Донеччини та біля Степової Новосілки у Куп'янському районі Харківської області.                                    

Читайте також на порталі "Коментарі" – російські загарбницькі війська окупували нові українські території у районі трьох населених пунктів у Дніпропетровській та Харківській областях. Про це йшлося у звіті DeepState за 27 жовтня.

Також видання "Коментарі" повідомляло — у Приазов'ї зафіксовано переміщення елітних підрозділів російської армії. Це може свідчити про перегрупування сил та можливе посилення бойових дій на південному напрямку, зокрема, на Херсонщині. На цьому наголосив керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко.

Як повідомив Андрющенко, росіяни перекидають морську піхоту та кримські підрозділи, які маркуються двома трикутниками, назад у Запорізький напрямок. За його словами, після перебування у Маріуполі ці частини знову повертаються до Приазов'я.




Джерело: https://t.me/DeepStateUA/22669
