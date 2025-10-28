ЗСУ тримаються під Покровськом, але РФ проривається відразу у двох областях

Українські захисники успішно відкинули російських загарбників на Добропільському напрямку Донеччини. Окупанти намагалися захопити населені пункти Кучерів Яр і Нове Шахове. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні моніторингового аналітичного проекту DeepState в Telegram.

Наступ Росії. Фото: DeepState

"Сили Оборони України відкинули противника поблизу Кучерового Яру та Нового Шахового. Ворог просунувся поблизу Звірового та Степової Новосілки", — йдеться у повідомленні.

Водночас, за даними аналітиків, які постійно моніторять ситуацію, російські війська мають просування поблизу Звірового в Покровському районі Донеччини та біля Степової Новосілки у Куп'янському районі Харківської області.

Як повідомив Андрющенко, росіяни перекидають морську піхоту та кримські підрозділи, які маркуються двома трикутниками, назад у Запорізький напрямок. За його словами, після перебування у Маріуполі ці частини знову повертаються до Приазов'я.



