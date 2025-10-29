Чи дійсно Покровськ приречений: за якої умови ЗСУ доведеться вийти з міста

Поки російські окупанти посилюють наступ на Покровськ, Кремль показує американцям карти з уже захопленим Покровськом та розповідають, як вони захопили 90% сходу України. Про це розповів президент Володимир Зеленський. За якої умови ЗСУ доведеться вийти з Покровська? За яких умов місто буде приречене? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Ворог присутній у межах міста у досить великій кількості

Військовий оглядач Денис Попович заявив в ефірі каналу "Київ 24", що у Покровську Донецької області відбуваються вуличні бої, ворог намагається закріпитись у місті.

За його словами, ситуація на Покровському напрямку і в самому Покровську є складною і є надія, що вдасться вирішити ситуацію завдяки посиленню Сил оборони резервами.

"Залізниця розділяє Покровськ — менша частина це північна і трошки більша частина це південна. В південній частині ворог пересувається, там постійно тривають сутички. Присутній ворог і в північній частині, на жаль, і там також тривають постійні сутички. Ворог переміщується по місту, не скрізь він закріпився, але ми чудово розуміємо, що якщо він там присутній, то і закріпиться скоро", — розповів він.

За його словами, у нас недостатньо піхоти і ті позиції, які відбиваються, зокрема нашими спецназівцями, ми не можемо втримати.

Попович зазначив, що у Сил оборони проблема і з логістикою та військовим доводиться пішки долати по 10-15 км.

Експерт зазначив, що ворог присутній у межах міста у досить великій кількості, переміщується малими групами.

Експерт зазначає, що є загроза обходу ворогом Покровська із півночі.

"Наші успіхи на Добропільському напрямку теоретично можуть запобігти цьому розвитку подій. Але якщо ворог зайде на Гришине від Родинського, то тоді, очевидно, нам доведеться з Покровська відступати", – зазначив Денис Попович.

ЗСУ ризикують опинитися в оточенні

Військовий оглядач Костянтин Машовець вважає, що бої за Покровсько-Мирноградську агломерацію вступили у свою вирішальну та завершальну фазу.

Експерт каже, що зараз стверджувати про оточення українських захисників росіянами у Покровську та Мирнограді все ще немає жодних підстав. Однак загроза такого результату, причому цілком реальна, справді існує.

За словами аналітика, щоб взяти в кільце українські підрозділи, противнику буде потрібно просунутися від Покровської промзони у північно-східному напрямку, тобто у бік Родинського та Т-подібного перехрестя доріг на Добропіллі та на Гришино, всього на 9 км. При цьому, 51-а загальновійськова армія росіян, яка відчуває труднощі з подальшим своїм просуванням, може навіть не особливо старатися, тому що їх 2-а армія, судячи з усього, сама досить успішно просувається на північ, обходячи Покровськ із заходу, рухаючись на зустріч 51-ї.

"У разі подальшого просування 2-ї ОА РФ у північному та північно-східному напрямках весь цей район оборони гарантовано буде захоплений супротивником. При цьому справді значна частина українського угруповання, яке обороняється в районі Покровська, а головне – в районі Мирнограда, дуже ризикує опинитися в оточенні", – зазначив експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ЗСУ тримаються під Покровськом, але РФ проривається одразу у двох областях.



