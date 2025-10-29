Чи дійсно Покровськ приречений: за якої умови ЗСУ доведеться вийти з міста

Рубрики
Поки російські окупанти посилюють наступ на Покровськ, Кремль показує американцям карти з уже захопленим Покровськом та розповідають, як вони захопили 90% сходу України. Про це розповів президент Володимир Зеленський. За якої умови ЗСУ доведеться вийти з Покровська? За яких умов місто буде приречене? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.
Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел
Військовий оглядач Денис Попович заявив в ефірі каналу "Київ 24", що у Покровську Донецької області відбуваються вуличні бої, ворог намагається закріпитись у місті.
За його словами, ситуація на Покровському напрямку і в самому Покровську є складною і є надія, що вдасться вирішити ситуацію завдяки посиленню Сил оборони резервами.
За його словами, у нас недостатньо піхоти і ті позиції, які відбиваються, зокрема нашими спецназівцями, ми не можемо втримати.
Попович зазначив, що у Сил оборони проблема і з логістикою та військовим доводиться пішки долати по 10-15 км.
Експерт зазначив, що ворог присутній у межах міста у досить великій кількості, переміщується малими групами.
Експерт зазначає, що є загроза обходу ворогом Покровська із півночі.
Військовий оглядач Костянтин Машовець вважає, що бої за Покровсько-Мирноградську агломерацію вступили у свою вирішальну та завершальну фазу.
Експерт каже, що зараз стверджувати про оточення українських захисників росіянами у Покровську та Мирнограді все ще немає жодних підстав. Однак загроза такого результату, причому цілком реальна, справді існує.
За словами аналітика, щоб взяти в кільце українські підрозділи, противнику буде потрібно просунутися від Покровської промзони у північно-східному напрямку, тобто у бік Родинського та Т-подібного перехрестя доріг на Добропіллі та на Гришино, всього на 9 км. При цьому, 51-а загальновійськова армія росіян, яка відчуває труднощі з подальшим своїм просуванням, може навіть не особливо старатися, тому що їх 2-а армія, судячи з усього, сама досить успішно просувається на північ, обходячи Покровськ із заходу, рухаючись на зустріч 51-ї.
