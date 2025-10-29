Путін назвав два міста України, де нібито вже заблоковано ЗСУ

ЗСУ нібито заблоковані у Куп'янську та Покровську, і перебуває в оточенні. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву російський диктатор Володимир Путін зробив під час спілкування з російськими пропагандистськими ЗМІ.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Російський диктатор додав, що російські війська нібито не проти пустити до зон оточення противника ЗМІ, зокрема українські та зарубіжні.

"Політичне керівництво України має ухвалити рішення щодо долі своїх громадян, які перебувають в оточенні", – зазначив глава Кремля.

За його словами, російська сторона готова припинити бойові дії у зоні оточення супротивника на той час, поки там будуть представники ЗМІ.

