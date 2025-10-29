Путін назвав два міста України, де нібито вже заблоковано ЗСУ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
ЗСУ нібито заблоковані у Куп'янську та Покровську, і перебуває в оточенні. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву російський диктатор Володимир Путін зробив під час спілкування з російськими пропагандистськими ЗМІ.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Російський диктатор додав, що російські війська нібито не проти пустити до зон оточення противника ЗМІ, зокрема українські та зарубіжні.
За його словами, російська сторона готова припинити бойові дії у зоні оточення супротивника на той час, поки там будуть представники ЗМІ.
Читайте також на порталі "Коментарі" — поки російські окупанти посилюють наступ на Покровськ, Кремль показує американцям карти з уже захопленим Покровськом та розповідають, як вони захопили 90% сходу України. Про це розповів президент Володимир Зеленський. За якої умови ЗСУ доведеться вийти з Покровська? За яких умов місто буде приречене? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.
Також видання "Коментарі" повідомляло – російські загарбницькі війська роблять масований наступ на сході України та закріпилися у стратегічно важливому вузлі – Покровську. Цю інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський. Росія намагається захопити Покровськ вже два роки. Цей ключовий транспортно-логістичний центр забезпечує постачання східного фронту та наближає Москву до контролю над усією Донецькою областю. Як передає портал "Коментарі", про це пише ВВС.