Путін назвав два міста України, де нібито вже заблоковано ЗСУ
Путін назвав два міста України, де нібито вже заблоковано ЗСУ

Диктатор запевняє, що російська сторона готова припинити бойові дії у зоні оточення противника

29 жовтня 2025, 14:08
Автор:
Кравцев Сергей

ЗСУ нібито заблоковані у Куп'янську та Покровську, і перебуває в оточенні. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву російський диктатор Володимир Путін зробив під час спілкування з російськими пропагандистськими ЗМІ.

Путін назвав два міста України, де нібито вже заблоковано ЗСУ

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Російський диктатор додав, що російські війська нібито не проти пустити до зон оточення противника ЗМІ, зокрема українські та зарубіжні.

"Політичне керівництво України має ухвалити рішення щодо долі своїх громадян, які перебувають в оточенні", – зазначив глава Кремля.

За його словами, російська сторона готова припинити бойові дії у зоні оточення супротивника на той час, поки там будуть представники ЗМІ.

Читайте також на порталі "Коментарі" — поки російські окупанти посилюють наступ на Покровськ, Кремль показує американцям карти з уже захопленим Покровськом та розповідають, як вони захопили 90% сходу України. Про це розповів президент Володимир Зеленський. За якої умови ЗСУ доведеться вийти з Покровська? За яких умов місто буде приречене? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські загарбницькі війська роблять масований наступ на сході України та закріпилися у стратегічно важливому вузлі – Покровську. Цю інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський. Росія намагається захопити Покровськ вже два роки. Цей ключовий транспортно-логістичний центр забезпечує постачання східного фронту та наближає Москву до контролю над усією Донецькою областю. Як передає портал "Коментарі", про це пише ВВС.




