Сирський відреагував на заяви Путіна про блокування Покровська та Куп'янська

Кравцев Сергей
На Покровському напрямі продовжуються запеклі бої. Ворожа піхота намагається закріпитися у міській забудові, уникаючи прямих зіткнень, а українські захисники проводять ударно-пошукові дії та вдосконалюють оборонні позиції. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел
На тлі цієї інформації головком зустрівся з командирами армійських корпусів, військових частин і підрозділів, що стримують ворожу навалу, що чисельно перевершує.
Сирський розповів, що сьогодні заслухав доповіді про поточну обстановку, потреби, вислухав пропозиції. Ситуація, за його словами, складна, але заяви російської пропаганди про нібито "блокування" Сил оборони України в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності.
Головнокомандувач акцентував, що в таких умовах вкрай важливою є якісна робота наших розвідувальних та ударних дронів.
Головком також зазначив, що військові працюють над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямі.
