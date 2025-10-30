logo_ukra

Сирський відреагував на заяви Путіна про блокування Покровська та Куп'янська
commentss НОВИНИ Всі новини

Сирський відреагував на заяви Путіна про блокування Покровська та Куп'янська

Головком наголосив на важливості якісної роботи наших розвідувальних та ударних дронів

30 жовтня 2025, 13:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На Покровському напрямі продовжуються запеклі бої. Ворожа піхота намагається закріпитися у міській забудові, уникаючи прямих зіткнень, а українські захисники проводять ударно-пошукові дії та вдосконалюють оборонні позиції. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Сирський відреагував на заяви Путіна про блокування Покровська та Куп'янська

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

"Противник нарощує активність у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Тому знову побував на цьому важливому напрямі", — зазначив Олександр Сирський.

На тлі цієї інформації головком зустрівся з командирами армійських корпусів, військових частин і підрозділів, що стримують ворожу навалу, що чисельно перевершує.

Сирський розповів, що сьогодні заслухав доповіді про поточну обстановку, потреби, вислухав пропозиції. Ситуація, за його словами, складна, але заяви російської пропаганди про нібито "блокування" Сил оборони України в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності.

"Водночас у Покровську ворожа піхота, уникаючи бойових зіткнень, накопичується в міській забудові, змінює місця перебування, тому першочергове завдання — виявити її і знищити", — додав він.

Головнокомандувач акцентував, що в таких умовах вкрай важливою є якісна робота наших розвідувальних та ударних дронів.

"Крім БПС, у місті проводять ударно-пошукові дії та виконують завдання для ліквідації противника групи ДШВ, штурмових полків, СЗГ, ЦСПП ВСП, СБУ, Національної гвардії, Національної поліції України та інші", — додав він.

Головком також зазначив, що військові працюють над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін назвав два міста України, де нібито вже заблоковано ЗСУ.




Джерело: https://t.me/osirskiy/1300
