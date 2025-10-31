Российские захватнические войска продвинулись в Покровске Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении аналитического мониторингового проекта DeepState.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Враг продвинулся в Покровске, Успеновке, Новониколаевке и вблизи Новогригорьевки", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что уточнена линия соприкосновения вблизи Красного Лимана.

Читайте также на портале "Комментарии" — наращивание темпов наступления россиян вблизи города Покровск Донецкой области освещает глубокую проблему Киева – дефицит личного состава в украинской армии, который все больше ограничивает возможности держать фронт. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского аналитического центра Atlantic Council.

Аналитики обратили внимание на заявление президента Владимира Зеленского, который на этой неделе прямо охарактеризовал положение на Покровском направлении, уточнив, что украинские войска на Покровском фронте пока уступают российской армии численностью восемь к одному.

"После трех с половиной лет героического и чрезвычайно кровавого сопротивления есть опасения, что Украина может приближаться к точке, когда у нее больше не будет достаточно бойцов для эффективной защиты линии фронта крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой войны", — отмечают аналитики.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин манипулятивно заявил, что российские войска окружили украинские силы в Купянске и Покровске, и предложил временное прекращение огня сроком от двух до шести часов, чтобы позволить СМИ попасть в Покровск. Анализируя этот месседж американские аналитики Института изучения войны отметили, что Путин таким образом стремится заявить, что Россия не является препятствием для мирного процесса.



