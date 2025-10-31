Рубрики
Кравцев Сергей
Наращивание темпов наступления россиян вблизи города Покровск Донецкой области освещает глубокую проблему Киева – дефицит личного состава в украинской армии, который все больше ограничивает возможности держать фронт. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского аналитического центра Atlantic Council.
Бои за Покровск. Фото: из открытых источников
Аналитики обратили внимание на заявление президента Владимира Зеленского, который на этой неделе прямо охарактеризовал положение на Покровском направлении, уточнив, что украинские войска на Покровском фронте пока уступают российской армии численностью восемь к одному.
Они продолжают, наиболее горячей точкой остаются бои в Донецкой области, где Москва прилагает усилия, чтобы захватить Покровск. Потеря города может стать весомым символическим и тактическим успехом для Кремля и дополнительно укрепить аргумент о "победе через истощение" — стратегию, которой придерживается российское командование.
Для Киева варианты ограничены и политически болезненны. Снижение возраста призыва могло бы быстро пополнить ряды, но это рискует подорвать общественный консенсус и мораль. Альтернативы, такие как реформы ротации и улучшение условий службы, могут помочь восстановить доверие к службе, но потребуют времени и ресурсов.
