Наращивание темпов наступления россиян вблизи города Покровск Донецкой области освещает глубокую проблему Киева – дефицит личного состава в украинской армии, который все больше ограничивает возможности держать фронт. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского аналитического центра Atlantic Council.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Аналитики обратили внимание на заявление президента Владимира Зеленского, который на этой неделе прямо охарактеризовал положение на Покровском направлении, уточнив, что украинские войска на Покровском фронте пока уступают российской армии численностью восемь к одному.

"После трех с половиной лет героического и чрезвычайно кровавого сопротивления есть опасения, что Украина может приближаться к точке, когда у нее больше не будет достаточно бойцов для эффективной защиты линии фронта крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой войны", — отмечают аналитики.

Они продолжают, наиболее горячей точкой остаются бои в Донецкой области, где Москва прилагает усилия, чтобы захватить Покровск. Потеря города может стать весомым символическим и тактическим успехом для Кремля и дополнительно укрепить аргумент о "победе через истощение" — стратегию, которой придерживается российское командование.

Для Киева варианты ограничены и политически болезненны. Снижение возраста призыва могло бы быстро пополнить ряды, но это рискует подорвать общественный консенсус и мораль. Альтернативы, такие как реформы ротации и улучшение условий службы, могут помочь восстановить доверие к службе, но потребуют времени и ресурсов.

"Сейчас закаленная в боях, но истощенная и численно меньшая украинская армия не имеет другого выбора, кроме как оставаться в оборонительной позиции. Украинские командиры должны быть готовы уступать территории, когда это необходимо, чтобы сохранить драгоценные боевые силы, одновременно ища возможности для максимизации потерь противника. Целью должно быть противостояние российскому натиску, пока сочетание сокрушительных потерь на передовой, эскалации ударов на большие расстояния и углубление экономических проблем наконец не заставит Путина сесть за стол переговоров", – отметили журналисты.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Путина остается время до 21 ноября: почему РФ будет идти на эскалацию.