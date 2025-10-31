Тепер цю проблему України не приховати: що показав російський наступ на Покровськ

Нарощування темпів наступу росіян поблизу міста Покровськ на Донеччині висвітлює глибоку проблему Києва – дефіцит особового складу в українській армії, який все більше обмежує можливості тримати фронт. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у звіті американського аналітичного центру Atlantic Council.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Аналітики звернули увагу на заяву президента Володимира Зеленського, який цього тижня прямо охарактеризував становище на Покровському напрямку, уточнивши, що українські війська на Покровському фронті поки що поступаються російській армії чисельністю вісім до одного.

"Після трьох з половиною років героїчного та надзвичайно кривавого опору є побоювання, що Україна може наближатися до точки, коли вона більше не матиме достатньо бійців для ефективного захисту лінії фронту найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни", — зазначають аналітики.

Вони продовжують, найбільш гарячою точкою залишаються бої на Донеччині, де Москва докладає зусиль, щоб захопити Покровськ. Втрата міста може стати вагомим символічним та тактичним успіхом для Кремля та додатково зміцнити аргумент про "перемогу через виснаження" — стратегію, якої дотримується російське командування.

Для Києва варіанти обмежені та політично болючі. Зниження віку призову могло б швидко поповнити лави, але це ризикує підірвати суспільний консенсус та мораль. Альтернативи, такі як реформи ротації та покращення умов служби, можуть допомогти відновити довіру до служби, але вимагатимуть часу та ресурсів.

"Зараз загартована в боях, але виснажена і чисельно менша українська армія не має іншого вибору, окрім як залишатися в оборонній позиції. Українські командири повинні бути готові поступатися територією, коли це необхідно, щоб зберегти дорогоцінні бойові сили, одночасно шукаючи можливості для максимізації втрат супротивників. Метою має бути протистояння. передової, ескалації ударів на великі відстані та поглиблення економічних проблем нарешті не змусить Путіна сісти за стіл переговорів", – зазначили журналісти.

