У Путина остается время до 21 ноября: почему РФ будет идти на эскалацию

Часть экспертов считает, тот шквал воздушных атак, которые устраивает в эти дни Путин – это еще не предел и Россия будет усиливать эскалацию. Почему так – разбиралось издание "Комментарии".

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

У Путина будут развязаны руки

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан заявил в эфире "24 Канала", что Россия не прекращает наносить удары по территории Украины. Однако в массированных атаках по нашей стране враг взял паузу. Она может быть связана с геополитической ситуацией, которая сейчас сложилась в мире.

Эксперт отметил, что Путину вскоре придется решать сложную геополитическую проблему. Дональд Трамп провел встречу с Си Цзиньпинем, а также должен пообщаться с лидерами стран – бывших советских республик – Казахстана, Узбекистана, Таджикистана.

Президент США, по мнению полковника ВСУ в запасе, хочет ограничить прихоти Путина по переброске техники и боеприпасов, создание сырых схем по продаже российской нефти и газа.

По мнению Свитана, Россией накапливает оружие, потому что она не прекращает производить ракеты.

"Трамп решил определенные вопросы с Си Цзиньпином и теперь наступает очень напряженный период для Украины. После этого у Путина будут развязаны руки, и он может создать серьезную проблему в украинских тылах", – уверен Роман Свитан.

У Путина остается время до 21 ноября, когда могут быть введены санкции в отношении российской нефтяной отрасли, в частности компании "Лукойл" и "Роснефть". И к этому времени, по мнению эксперта, он попытается максимально использовать все силы, что он накопил.

Российские захватчики сейчас работают по реализации этого плана на трех основных направлениях

Военнослужащий Сил ТРО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко заявил в эфире Радио NV, что массированные воздушные атаки дронами и ракетами, которыми Россия терроризирует мирные города, и жесточайшие бои на фронте являются частью единого плана Кремля. Россия стремится "выбить" для себя лучшие стартовые позиции на случай, если дело дойдет до переговоров.

Эксперт считает последнюю массированную воздушную атаку абсолютно прогнозируемой. Он подчеркивает, что желание прекратить огонь никогда не демонстрируется тишиной – все происходит с точностью до наоборот.

"Напротив, чем ближе мы будем подходить к прекращению огня, тем больше будет эскалация, насколько это возможно. Это аксиома и закономерность, потому что Россия будет стремиться для себя выбить как можно большую, лучшую и более выгодную переговорную позицию", — отметил Мусиенко.

По его словам, российские захватчики сейчас работают по реализации этого плана на трех основных направлениях. Первая цель Кремля – сугубо военная. Россия не оставляет попыток совершить прорыв в Донецкой области. Вторая цель – создать невыносимые условия внутри Украины, посеять хаос и социальное напряжение. Это продолжение террора для создания внутренних проблем – социальных, бытовых и экономических. Третье направление давления направлено не только на Украину, но и на весь мир. Это попытки запугать глобальной ядерной эскалацией, чтобы заставить Запад пойти на уступки.

